(LINK Photo)

Le département des transports de Seattle a sélectionné trois sociétés de micromobilité pour demander des autorisations pour participer à un programme de partage de scooters qui a été approuvé mardi par le conseil municipal de Seattle.

Lime, Wheels et LINK sont sortis vendredi d’un processus de sélection qui a suscité l’intérêt de neuf sociétés par actions de scooters. Les trois entreprises seront autorisées à exploiter jusqu’à 500 scooters chacune au départ, et ce nombre pourrait atteindre 2 000 pour chaque opérateur.

Les scooters pourraient être dans les rues de la ville «dans un avenir très proche», a déclaré le SDOT dans un article de blog vendredi, «en fonction de la rapidité avec laquelle ces entreprises sont en mesure de remplir leurs formalités administratives, d’embaucher du personnel local et de préparer leur flotte de scooters. . »

Les entreprises qui ont postulé ont été classées par SDOT sur leurs plans de sécurité, d’équité, d’accessibilité, d’abordabilité, de technologie et d’autres critères importants, selon l’agence. Les candidatures les mieux classées ont ensuite été sélectionnées dans trois catégories: une entreprise de scooters debout, une entreprise de scooters assis et une entreprise qui propose à la fois des vélos et des scooters.

En savoir plus sur les trois finalistes:

LIEN

(LINK Photo)

LINK est la meilleure option de scooter debout.

La société basée à Boston est née d’une fusion entre Superpedestrian, fondée par des experts du transport urbain du MIT, et Zagster, un fournisseur de vélos en libre-service de longue date. LINK a 250 déploiements de scooters dans 35 États.

SDOT a déclaré que le style plus robuste de scooter devrait réduire les problèmes de maintenance et de sécurité, et le fondateur et PDG de Superpedestrian Assaf Biderman a déclaré que c’était un honneur de faire partie du système de transport de Seattle.

«Nous sommes inspirés par l’engagement de Seattle envers l’environnement et ses diverses communautés, et nous sommes ravis de travailler avec la ville pour élargir l’accessibilité, remplacer les trajets en voiture et réduire les émissions de carbone – tout en maintenant un niveau élevé de sécurité pour les cyclistes et les piétons, ”A déclaré Biderman dans un communiqué. «Les technologies de pointe pour les véhicules sont essentielles pour rendre tout cela possible, et nous sommes ravis que la ville apprécie les 7 ans et plus que nous avons investis pour développer notre flotte LINK révolutionnaire.

roues

(Photo de roues)

Fondée par les frères Jonathan et Joshua Viner, qui ont également fondé la startup de promeneurs de chiens Wag, Wheels a été choisie comme l’option la plus accessible en raison de son scooter assis.

Ressemblant à un vélo sans pédales, le scooter Wheels a des roues plus grandes adaptées aux rues et aux conditions météorologiques plus difficiles. Les scooters seront également livrés avec un casque intégré avec une doublure d’assainissement biodégradable qui peut être enlevée après chaque sortie afin que le casque soit propre pour le prochain client.

Wheels opère actuellement dans des villes comme Los Angeles, San Diego, Dallas, Orlando, Vienne et Bruxelles.

Citron vert

(Photo de la chaux)

Lime est bien connu à Seattle en tant qu’opérateur de vélos en libre-service vert lime qui sont dans la ville depuis quelques années. Cette distinction, en tant qu’entreprise proposant également des vélos, l’a conduit à sa sélection en tant que finaliste de scooter.

Lime a déclaré le mois dernier qu’il prévoyait de ramener 2000 vélos JUMP à Seattle d’ici cet automne.

SDOT a déclaré qu’il espérait évaluer les différents types de voyages auxquels chaque service se heurte, et comment les vélos et les scooters peuvent se soutenir financièrement et opérationnellement.

Lime et Spin participent déjà à un programme pilote de scooter séparé avec King County dans la région de White Center, juste au sud du centre-ville de Seattle.