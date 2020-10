Le mois de la terreur est enfin arrivé! Tout autour de nous est rempli de références à des monstres, des films d’horreur et d’autres choses effrayantes. Sans aucun doute, c’est une période passionnante et il y en a beaucoup qui ne pourraient être plus excités de revivre une époque où la terreur semble être présente dans chacun des éléments de nos vies.

Si la terreur apparaît tellement en ces temps, elle doit aussi apparaître dans nos jeux préférés, non? Heureusement, cela arrive et différents distributeurs ont surpris la communauté avec des événements d’Halloween. L’un des meilleurs artistes est Blizzard, une entreprise qui a fait plaisir à toute la communauté Overwatch avec Halloween Terror 2020.

Ces types d’événements sont très importants pour Blizzard et toute sa communauté. C’est que, en plus de servir à apporter une fête du monde réel au jeu, ils permettent également au jeu de ressembler à quelque chose de nouveau et de frais pendant quelques semaines. Pourquoi le dit-on? Il y a plusieurs raisons, mais ici nous expliquons tout ce qui vous attend et voyons pourquoi vous devez y jouer.

Qu’est-ce que Halloween Terror 2020? Ce qui est nouveau?

Si vous jouez à Overwatch depuis longtemps, vous savez très bien que Halloween Terror est déjà une tradition de tireurs de héros. Depuis sa première année, le jeu de Blizzard a cherché des moyens de rendre cette période effrayante spéciale pour ses utilisateurs avec un événement gratuit qui a tout pour les garder accro.

En 2020, la communauté Overwatch ne pouvait pas se passer d’une nouvelle édition d’Halloween Terror. C’est pourquoi Blizzard a lancé l’événement pour vous donner l’opportunité de profiter de modes de jeu qui donnent au héros de tir un nouveau visage du jeu.

Le mode profondément lié à Halloween Terror est Junkenstein’s Revenge, un mode de jeu dans lequel vous pouvez faire équipe avec 4 autres joueurs pour affronter des hordes de zombies fous contrôlés par Junkenstein. Dans les éditions précédentes, ce mode de jeu nous permettait de nous mettre aux commandes de personnages comme Soldier: 76, Hanzo, Ana, entre autres. A cette occasion, le choix des héros s’est élargi pour nous permettre de défendre Adlersbrunn sous le nom de Outlaw ou de Forsaken, noms par lesquels Ashe et Baptiste sont connus dans ce mode de jeu.

Si vous avez déjà beaucoup d’expérience dans Overwatch et que Junkenstein’s Revenge a cessé de vous proposer un défi, sachez que cette fois, il y a un défi supplémentaire. Ce qui se passe, c’est que vous pouvez maintenant affronter Junkenstein Endless. Ici, vous combattrez des hordes et des hordes de monstruosités jusqu’à ce que vous soyez vaincu. Combien de tours pouvez-vous tenir? Allumez le jeu pour le découvrir.

Que l’événement soit déjà une tradition ne signifie pas que Blizzard s’est reposé sur ses lauriers en présentant plus que ce que nous avions déjà vu dans les éditions précédentes. En fait, il y a pas mal de nouveautés qui gardent tout frais.

Ce qui se passe, c’est que les nouvelles missions de défi comme celles dont nous avons pu profiter dans la dernière édition des archives Overwatch. Chaque semaine, Halloween Terror 2020 vous proposera des missions avec des modificateurs spéciaux qui modifient les jeux Junkenstein’s Revenge pour une saveur différente. Que les héros changent au hasard de temps en temps ou qu’un fantôme vous hante tout le temps, il y aura des détails qui bouleverseront l’expérience.

De nouvelles tenues pour apporter l’esprit d’Halloween à vos jeux

Tout le monde sait qu’il ne peut y avoir de fête d’Halloween sans costumes. Blizzard pense comme nous et c’est pourquoi ils en ont profité pour apporter de nouveaux skins à d’importants héros emblématiques d’Overwatch. Ce sont des surprises qui font partie de Halloween Terror et vous ne pouvez le déverrouiller que tant qu’il est disponible

Les tenues en vedette incluent Ghost Shadow, Brigitte Roca et Echo Ragdoll. Ce sont des costumes dignes d’Halloween, que vous pouvez obtenir en remportant 9 parties chaque semaine. Il ne pourrait pas être plus facile d’obtenir une récompense aussi intéressante.

Bien sûr, il existe également de nouveaux skins que vous pouvez obtenir avec des méthodes régulières. Ce sont des tenues pour des héros comme Sigma, D.Va, Genji et Winston qui les font ressembler à des êtres redoutables ou du moins à des sujets prêts à aller à une fête d’Halloween. Comme vous pouvez l’imaginer, cela signifie que les boîtes de butin d’Halloween Horror sont de retour pour vous donner la chance d’obtenir des skins, des emotes ou des intros de cet événement ou des éditions précédentes.

Voici quelques-uns des nouveaux skins pour Overwatch:

Nouveaux skins Overwatch Halloween Terror

Halloween Terror 2020 est maintenant disponible

Halloween Terror 2020 aura lieu à Overwatch du 12 octobre au 3 novembre 2020. Nous vous rappelons qu’il s’agit d’un événement entièrement gratuit pour tous les propriétaires du jeu de tir de héros. Nous entendons par là qu’il vous suffit d’installer sa dernière mise à jour pour pouvoir débloquer tout ce qu’elle propose.

Vous voulez voir tout ce que Halloween Horror 2020 a à offrir aux joueurs d’Overwatch? Détendez-vous, nous avons ce qu’il vous faut. Il s’avère que le site officiel de Blizzard a toutes les informations dont vous avez besoin. Tu peux le vérifier ici.

Maintenant que vous connaissez tous les détails sur Halloween Terror 2020, dites-nous, qu’avez-vous pensé de ce que Blizzard a préparé? Quelles sont les peaux que tu veux avoir?

Overwatch est disponible pour PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Vous pouvez en savoir plus sur le jeu de tir de héros de Blizzard en cliquant ici.