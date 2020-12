En octobre 2018, Netflix a créé une surprenante série d’horreur intitulée The Haunting of Hill House, une production de Mike Flanagan. La série est rapidement devenue un succès de plate-forme. Son histoire et sa gestion fine de l’horreur en ont fait une favorite.

Récemment, le Blu-Ray et le DVD de la série sont sortis. Comme de coutume, ces produits apportent généralement du matériel exclusif et révélateur issu des productions. Dans ce cas, Commentaires de Mike Flanagan sur quatre épisodes clés de la saison. Nous passons ici en revue les points forts de ce matériel. Nous vous rappelons de ne pas continuer à lire si vous n’avez pas vu The Haunting of Hill House.

“Steven voit un fantôme”

Mike Flanagan commente que le premier épisode aborde l’histoire du point de vue de Steve Craig, joué par Michiel Huisman. Flanagan explique également que la première signature du casting de The Haunting of Hill House était l’acteur susmentionné. Une surprise vraiment, car Flanagan, comme beaucoup d’autres réalisateurs, travaille de façon récurrente avec certains acteurs. Cependant, Huisman a été le premier à être à bord de cette série Netflix. Kate Siegel, qui a joué Theodora, est l’épouse de Flanagan dans la vraie vie, et une récurrente dans ses œuvres.

Si l’on se souvient du premier épisode, Steve – qui a été nommé en hommage à Steven Spielberg, eh bien, rappelez-vous, ce personnage n’existe que dans l’adaptation et non dans le roman – voit vers la fin un fantôme, comme le dit le titre. Le réalisateur dit qu’ils ont pris un soin particulier à ne pas le montrer en détail afin de ne pas tirer la conclusion que Nell (Victoria Pedretti) était «La dame au cou tordu».

“La dame au cou courbé”

Le cinquième épisode de The Haunting of Hill House révèle l’horreur que Nell a vécu toute sa vie. Sur ce chapitre impressionnant, Mike Flanagan dit dans les commentaires qu’il a insisté pour le diriger et que cela l’a en quelque sorte forcé à diriger le reste de la série.

Un détail qui révèle concerne un caméo qui se produit dans le chapitre susmentionné. Celui de Bruce Greenwood, qui apparaît après le personnage d’Olivia, joué par Carla Gugino. C’est très curieux car le camée de Greenwood n’apparaît pas au générique et parce que les deux acteurs ont participé à l’adaptation du roman de Stephen King, Gerald’s Game, également de Flanagan pour Netflix.

“Deux tempêtes”

La hantise de Hill House

Le sixième épisode de The Haunting of Hil House est, selon Flanagan, le plus difficile à réaliser pour eux. Non seulement à cause du poids de l’histoire, mais aussi de l’aspect technique, puisque tous les événements se déroulent au milieu, effectivement, de deux tempêtes. Le directeur de la série et showrunner a expliqué qu’il s’était inspiré de la corde d’Alfred Hitchcock pour cet épisode.

Mais malgré l’effort et le travail supplémentaire qu’il a fallu aux acteurs, Mike Flanagan se dit satisfait du résultat, même s’il ne le referait pas. En revanche, c’est lors du tournage de ce chapitre que sa femme Kate Siegel a découvert qu’elle était enceinte. Une nouvelle qui les a rendus heureux tous les deux, selon Flanagan.

“Le silence est stable”

À propos du dixième et dernier épisode de The Haunting of Hil House, Mike Flannagan dit que c’est le chapitre dont il est le plus fier. Enfin, cela démystifie l’une des théories les plus discutées parmi les fans de la série: la possibilité que la famille reste à l’intérieur de la salle rouge. Il explique également qu’il y a eu une discussion approfondie sur l’opportunité d’incendier la maison, ce à quoi Flanagan a abandonné. Sans aucun doute une bonne décision, car elle maintient ainsi l’essence du roman homonyme de Shirley Jackson.

La franchise s’agrandit

Rappelez-vous qu’après le succès de ce joyau d’horreur Netflix, Mike Flanagan et la plateforme ont décidé de faire une anthologie d’horreur: The Haunting. Cette année, The Haunting of Bly Manor est sorti, avec un grand succès et une horreur très différente du premier opus mais de grande qualité. Cette saison, le roman A Turn of the Screw, un classique de la littérature d’horreur, a été adapté.

L’article Secrets et nouvelles révélations de Mike Flanagan sur «The Haunting of Hill House» a été publié dans Hypertext.