SEGA possède plusieurs franchises qui sont non seulement populaires au Japon, mais il y en a aussi plusieurs qui sont bien présentes en Occident. L’un d’eux est Yakuza, qui ces dernières années a élargi sa portée et SEGA pourrait préparer plus de surprises liées à la série et à son avenir.

La franchise Yakuza a fait ses débuts le 8 décembre 2005, elle atteindra donc bientôt son 15e anniversaire et le développeur en charge de la série, Ryu Ga Gotoku Studio, a déjà annoncé (via DualShockers) qu’il réaliserait une émission commémorative qui aucun fan de la série ne voudra manquer.

Bientôt, nous connaîtrons l’avenir de Yakuza

La société japonaise a annoncé que dans cet événement, il y aura plusieurs invités spéciaux qui ont joué un rôle important dans les différents titres de la série. Bien qu’il n’ait pas précisé à qui il fait référence, l’émission pourrait bien être présente à la fois des créatifs de SEGA et des doubleurs.

Cependant, ce qui excite le plus les fans, c’est que SEGA a également confirmé qu’il y aura des annonces sur les «développements futurs de la série». Il peut sembler peu probable à beaucoup que Ryu Ga Gotoku publie bientôt un nouveau jeu, puisque le dernier opus, Yakuza: Like a Dragon, a fait ses débuts début 2020 au Japon et vient d’arriver en Occident. Cependant, il ne serait pas surprenant que SEGA développe déjà la prochaine itération de la série pour célébrer ses 15 ans sur le marché.

Cet événement est prévu pour le mardi 8 décembre prochain, et si vous ne voulez pas le manquer, vous devrez vous connecter à la chaîne YouTube de Ryu Ga Gotoku. Ici, nous vous informerons de ce qui est annoncé.

【『龍 が 如 く』 15 周年 記念 特 番 配 信 決定】

12 月 8 日 (火) 20 時 ​​よ り

龍 が 如 く 15 周年 を 記念 し た 生 放送 番 組 を 配 信 決定! ゲ ス ト に 黒 田 崇 矢 さ ん 、 中 谷 一 博 さ ん を お 迎 え し 、

15 年 の 歴 史 を 振 り 返 る と 共 に 、 今後 の 展開 を 発 表 い た し ま す! 視 聴 URL は こ ち ら https://t.co/LuDiquRGkb# 龍 が 如 く pic.twitter.com/czdiVCL0RK – 龍 が 如 く ス タ ジ オ 公式 (@ryugagotoku) 20 novembre 2020

Qu’attendez-vous de cette transmission? Dites le nous dans les commentaires.

Puisque nous parlons de Yakuza, nous vous informons qu’à l’occasion du 60e anniversaire de la société, un jeu de la série de style beat ’em up mettant en vedette les personnages de la franchise est sorti sur PC sur une base limitée.

Yakuza: Like a Dragon est disponible sur PlayStation 4, Xbox Series X | S et PC. Il devrait arriver en mars 2021 sur PlayStation 5. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet en visitant son onglet.

