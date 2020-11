Les salles de loisirs sont un joyau dans la mémoire de certaines personnes, et quelque chose de peu d’inconcevable pour d’autres. Et la clé, comme dans tant de problèmes, c’est l’âge. Ainsi, pour les plus jeunes, qui depuis leur plus tendre enfance ont des ordinateurs et des consoles à la maison, le concept d’un lieu rempli de «petites machines», comme on les appelait à l’époque, et dans lequel il fallait payer pour chaque jeu, Cela ressemble à de la science-fiction ou, pire encore pour la partie qui me touche, de l’histoire ancienne.

Cependant, et pendant de nombreuses années, les arcades ont été parmi les espaces les plus florissants, dans lesquels chaque après-midi (ou du moins quand c’était possible) nous investissions une partie de la paie hebdomadaire, et nous en consacrions quelques-uns (parfois plusieurs) des heures à regarder d’autres joueurs exécuter des exploits qui nous semblaient impossibles. Ainsi, il était courant de voir, dans une arcade, une personne jouant et trois ou quatre en train de regarder le match. C’est pourquoi le concept de Twitch m’a rendu si drôle quand j’ai appris à connaître la plateformeDe retour en 2012 ou 2013, cela me faisait sentir comme à l’époque, mais sans la cacophonie des machines, les cris de la foule et la fumée de tabac.

Je n’ose pas affirmer catégoriquement qu’il n’y a plus de salles de loisirs en Espagne, car il y a seulement quelques semaines, ils m’ont parlé d’un magasin de vidéos qui fonctionne toujours, et c’est un autre type d’entreprise que je considérais déjà éteint. Cependant, ce qui est certain, c’est que ces espaces ont disparu de la vie publique de notre pays et dans une grande partie du monde … mais pas partout jusqu’à présent.

Aujourd’hui, cependant, nous savons de Yahoo! Le Japon que l’un des derniers bastions de ces espaces de divertissement est sur le point de fermer ses portes pour toujours, et ce n’est qu’avant la fin de l’année Sega ferme toutes ses arcades à Akihabara, Tokyo. Vous ne reconnaissez peut-être pas Akihabara par son nom, mais c’est l’une des zones commerciales les plus importantes de la capitale japonaise, et vous avez sûrement vu à plus d’une occasion des images de ses arcades, des espaces fréquentés en partie par les jeunes locaux, mais aussi par des fans de tous âges et des touristes à la recherche d’images et de sites emblématiques de Tokyo.

Certains des jeux d’arcade les plus populaires de Sega fait ses débuts aux arcades que l’entreprise exploite toujours. Des titres tels que Virtua Fighter ou Daytona USA, ainsi que les machines à mouvement par systèmes hydrauliques et celles basées sur les mouvements des joueurs sont, depuis de nombreuses années, un élément fondamental d’Akihabara, en concurrence avec ses célèbres magasins d’électronique grand public.

La cause de la fermeture sécurisée que vous imaginez déjà: le coronavirus. L’incidence de la pandémie a été un coup inacceptable pour les arcades de Sega, qui ont vu l’afflux de clients, à la fois locaux et, surtout, touristes, diminuer considérablement. Le maintien de ces business units s’est finalement avéré impossible pour Sega, qui a choisi de quitter l’entreprise et de démarrer 2021 sans cette activité.

Il est important, cependant, de mentionner que Sega ferme ses arcades, mais n’a pas annoncé qu’il ferait de même avec la production de jeux d’arcade, c’est-à-dire des machines d’arcade. Ceci, bien sûr, nous amène à nous interroger sur l’avenir hypothétique que pourraient avoir les «petites machines». Le format des arcades sera-t-il reformulé à l’avenir? Les activités récréatives seront-elles recherchées pour atteindre d’autres espaces? À cet égard, et bien que ce ne soit évidemment pas la même chose, il faut se rappeler qu’une grande partie des parcs de loisirs qui existaient en Espagne dans les années quatre-vingt se trouvaient dans des bars et des cafés.

Que pensez-vous que leur espace pourrait être dans le présent, s’ils l’ont? Et TAvez-vous des souvenirs des arcades? Space Invaders, PacMan, After Burner, Operation Wolf, Gauntlet, Out Run, Dragon’s Lair? Étiez-vous plutôt du type action et mouvement? Ou est-ce que tout cela ressemble à de l’histoire ancienne et vous ne les avez jamais connus?

Au cas où vous vous demandez encore si vous avez vraiment vu dans des films, des séries, etc. une image des arcades d’Akihabara, dans cette vidéo de la chaîne About the World, vous pouvez voir une visite guidée d’un espace aussi emblématique: