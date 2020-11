Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que SEGA soit une entreprise avec une grande histoire dans l’industrie, ce dont elle a peut-être besoin, c’est de se tourner vers l’avenir en se débarrassant de certains de ces éléments qui l’ont rendue formidable. Ainsi, la société japonaise peut miser sur de nouveaux projets et le travail de studios qui se sont fait un nom grâce à leur excellent travail, comme Creative Assembly, un studio d’où, du coup, de très bonnes nouvelles ont été révélées.

Il y a quelques années, il a été révélé que Creative Assembly, un studio connu pour des jeux comme Total War: Warhammer et Halo Wars 2, travaillait sur un FPS tactique, un fait qui a enthousiasmé les fans car la qualité de cet équipement n’a pas besoin d’être testée. il est connu pour être le meilleur. Eh bien, après qu’on n’en savait plus sur ce projet, craignant même le pire, Tim Heaton, directeur des études à SEGA Europe, a révélé dans une interview avec Gamesindustry.biz que le jeu est toujours en développement.

Mais ce n’était pas tout, car en plus de confirmer que le FPS de Creative Assembly est bien vivant, il a également révélé que certaines de ses équipes se mettent la main sur de nouvelles œuvres: «chacun de nos studios a une franchise, et maintenant ils sont tous en train de mûrir. Nous essayons donc de rechercher de nouvelles adresses IP. Un nouveau jeu FPS vient de Creative Assembly, et ils développent des équipes autour de nouvelles adresses IP. Nos studios internes ont cette double stratégie: faire plus avec ce ils ont et pensent à de nouvelles propriétés intellectuelles. “

