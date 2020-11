L’un des meilleurs managers de football ou administrateurs d’équipes est renouvelé pour la saison 2021 atteignant un bon nombre de plateformes, dont le mobile: SEGA Football Manager 2021 Mobile est maintenant disponible. De haute qualité, une quantité gigantesque de possibilités et un prix en adéquation avec les caractéristiques du titre.

Les simulateurs de football ont quelques noms propres comme la plupart d’entre nous le savent FIFA d’EA et PES de Konami. Et quand il s’agit de gérer les clubs plutôt que le jeu pur et simple, SEGA se démarque par ses propres mérites avec son Football Manager. Chaque année, l’entreprise prépare une nouvelle version qui mène aux ordinateurs, aux consoles et, bien sûr, aux smartphones. Voulez-vous essayer le nouveau Football Mobile de 2021? Eh bien, vous savez: allez sur Google Play pour le télécharger.

Football Manager Mobile mis à jour jusqu’en 2021

La saga des administrateurs de club est déjà mise à jour pour la saison 2021: cela a été confirmé par SEGA lui-même, le développeur derrière le jeu. SEGA Football Manager 2021 Mobile, ou FM21 Mobile en abrégé, comprend tous les joueurs et clubs de la nouvelle saison en profitant pour améliorer le cœur du jeu, l’administration des options et aussi la vision des rencontres en cours.

FM21 Mobile inclut de nouvelles tactiques de jeu pour rendre les matchs automatiques plus excitants, il a amélioré la dynamique pour offrir à l’utilisateur une vue beaucoup plus large de son équipe et de tout ce qui lui arrive. SEGA saisit l’opportunité d’inclure de nouvelles courbes d’évolution, les expériences avant et après les matches se sont également améliorées, des résumés de la saison 2020 sont ajoutés et la liste des pays disponibles dans Football Manager 2021 est également élargie: SEGA a incorporé le Mexique, l’Argentine et la Premier League canadienne.

Comme d’habitude, le nouvel opus de Football Manager a un coût élevé, les heures de jeu et les options qu’il offre également sont très élevées: SEGA Football Manager 2021 Mobile il en coûte 9,99 euros. La version Touch n’est pas encore disponible, bien que SEGA assure qu’elle arrivera début décembre. SEGA Football Manager 2021 Touch Il coûtera 21,99 euros.

SEGA Football Manger 2021 Mobile

Plus d’informations | SEGA

Partager SEGA met à jour son manager de football pour la saison 2021 avec plus de pays et des améliorations dans la tactique et la dynamique