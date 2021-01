On dirait hier, mais le mode écran partagé n’est officiellement arrivé sur Android qu’en 2016, avec Nougat. Peu de choses ont changé depuis, bien que la prochaine version d’Android, peut-être Android 12, pourrait apporter changements majeurs du mode écran partagé.

Selon 9to5Google, l’écran partagé gagnera une fonctionnalité appelée App Pairs et se comportera moins comme l’implémentation classique faite par Google et plus comment cela fonctionne dans d’autres couches d’Android comme EMUI ou Samsung.

Un moyen plus simple d’utiliser deux applications en même temps

Tous les mobiles Android récents incluent la prise en charge de l’écran partagé, c’est-à-dire de la puissance afficher deux applications sur l’écran en même temps, séparés par un séparateur. Cependant, selon la couche de personnalisation, la façon d’activer le mode et son comportement varient beaucoup.

L’implémentation pure de l’écran partagé Android c’est, au moins, améliorable. Tout d’abord, vous devez ouvrir la vue récente, puis appuyez longuement sur l’icône de l’une des applications que vous avez choisies et choisissez Split screen. La vue récente est alors affichée, vous pouvez donc choisir la deuxième application, tandis que la première application reste en haut, dans une petite bande.

L’écran partagé sur Android 11

Selon les informations recueillies par 9to5Google, cela sera sur le point de changer à l’avenir et, éventuellement, coïncidera avec Android 12, la numérotation attendue pour la prochaine version du système d’exploitation. Sous le nom d’App Pairs, il sera apparemment possible choisissez deux applications parmi les plus récentes et associez-les pour qu’ils s’ouvrent en mode écran partagé, sans autant d’étapes intermédiaires.

Comment cela fonctionnera-t-il exactement est encore un mystère, même si cela ne diffère pas beaucoup de la mise en œuvre que d’autres fabricants ont faite dans vos couches de personnalisation. Par exemple, dans EMUI, il est possible de démarrer le mode écran partagé avec un bouton dans la vue récente, puis un sélecteur d’application est affiché en bas, pour choisir la deuxième application (et sans rendre l’application petite. au dessus de).

L’écran partagé dans EMUI

Ou, pour ajouter un autre exemple, Samsung dispose déjà d’une fonctionnalité appelée App Pairs, qui vous permet de créer un raccourci pour ouvrir directement deux applications en même temps en mode écran partagé. Reste à savoir si la version Android pourra le faire ou non.

Ce dont le rapport semble être plus sûr, c’est que, dans Android 12, il y aura d’autres changements dans le multitâche. Par exemple, la vue de deux applications avec le mode écran partagé sera affichée dans la vue récente (et vous pouvez y revenir, tout comme vous revenez à n’importe quelle autre application individuelle), ou il sera possible de faire un appuyez deux fois sur le séparateur pour changer l’ordre des applications, en mettant le haut, le bas et vice versa.

Via | 9to5Google