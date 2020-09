Ils disent là-bas que la lune est fromage, bien qu’il semble qu’il soit temps de changer cette métaphore, car certains experts assurent qu’au fil des ans, le satellite naturel a perdu sa couleur jaunâtre prendre une teinte rougeâtre sur les deux pôles Et c’est tout parce que ça rouille Bien qu’il existe plusieurs théories à cet égard, une nouvelle étude suggère que la cause la plus probable de ce phénomène est liée à l’atmosphère terrestre.

Cependant, le mystère est beaucoup plus complexe. Eh bien, pour que la rouille se crée, il est nécessaire de combiner de l’oxygène et de l’eau. En fait, on sait depuis longtemps que Mars possède des niveaux d’hématite, un type de rouille qui donne cette teinte rougeâtre à sa surface. Mais si cette réaction chimique implique de l’oxygène et de l’eau, comment se forme la rouille dans un environnement sec et non atmosphérique comme la Lune?

Une étude menée par le professeur Shuai Li, chercheur adjoint à l’Institut de géophysique et de planétologie de l’Université d’Hawaï, a révélé que il y a de la glace sur les deux pôles lunaires, la plupart au pôle sud, où la glace s’accumule dans les cratères. En plus d’être une nouvelle, confirmant des particules d’eau sur le satellite, cette découverte serait la réponse à la découverte des causes de cette inconnue, c’était presque comme trouver une aiguille dans une botte de foin.

Mais ce n’est pas magique. L’oxydation aux pôles de la Lune a été découverte pour la première fois en 2008. Li avait étudié les données d’observation envoyées par le JPL Moon Mineralogy Mapper, l’instrument a étudié la Lune à bord du Orbiteur Chandrayaan-1 de l’Organisation indienne de recherche spatiale. Lorsque Li a examiné les données, il a remarqué que les spectres (longueurs d’onde de la lumière réfléchie sur la surface de la Lune) à ses pôles étaient enregistrés différemment du reste de sa surface. Quand il s’est concentré sur les pôles, il a découvert que làaux roches riches en fer qui ont produit des signatures spectrales correspondant à celles produites par l’hématite, qui se trouve également fréquemment à la surface de la Terre.

L’atmosphère comme chef d’orchestre

Cependant, les conclusions de l’étude, publiées dans la revue « Science Advances » et récupérées par la NASA, affirment que le résultat les a laissés gelés, car les conditions naturellement sèches de la Lune ne devraient pas nécessiter la formation de tels composés, révélant que cela la L’atmosphère terrestre s’étend suffisamment loin pour avoir un impact sur l’environnement à la surface de la Lune.

«Au début, je n’y croyais pas vraiment. Il ne devrait pas exister en fonction des conditions présentes sur la Lune, mais depuis nous avons découvert l’eau sur la lune, les gens ont émis l’hypothèse qu’il pourrait y avoir une plus grande variété de minéraux que nous ne le pensons si l’eau avait réagi avec les roches », déclare la co-auteur Abigail Fraeman, géoscientifique planétaire.

Les scientifiques ont découvert que l’atmosphère terrestre est si puissante qu’elle s’étend suffisamment loin pour avoir un impact sur l’environnement à la surface de la Lune. Étant donné que la Lune est dépourvue de sa propre atmosphère et n’a donc pas de source d’oxygène, elle semble recevoir de l’oxygène de la Terre. Cet oxygène terrestre peut atteindre la Lune grâce à une extension du champ magnétique terrestre appelée «queue magnétique». Certainement une révélation importante qui pourrait changer le cours des enquêtes concernant la mission Artemis.