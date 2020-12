Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Comment faire référence à nos jeux compétitifs en ligne bien-aimés a toujours été un sujet de discussion. Maintenant, le RAE est venu avec ses immenses connaissances dans l’art de parler en espagnol et a confirmé qu’il est écrit e-sports. Fini les eSports, les eSports, les ISpORTsss ou l’une de leurs variantes.

Ils classent ce mot comme un étranger et pour être plus correct, ils suggèrent également que nous écrivions «cyber sports». Bien qu’en vérité pour nous tous, nous ne nous soucions pas tellement de la façon dont Real Academia Expañola.

Pour être honnête, le mot le plus utilisé est simplement esports et il est approuvé par de grandes personnalités de l’industrie, comme Paul “Redeye” Chaloner, fondeur professionnel et écrivain du livre “This Is Esports And How To Spell It”, qui Des années, il a organisé un débat sur Internet sur le même sujet, où il a assuré que c’était la bonne façon de l’écrire.

Quelle est la bonne manière pour vous?

#Extranjerismos | “E-sports” Comme alternative à «e-sport (s)», en espagnol «ciberdeporte (s)» ou «sport (s) électronique (s)» peuvent être utilisés. De plus, face à l’étrangeté, “e” (et non “y”) sera utilisé si le “e” dans “e-sports” est prononcé [i]: «Jeux vidéo et« e-sports »». pic.twitter.com/6OR9hEo21g – RAE (@RAEinforma) 8 décembre 2020

