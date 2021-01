Lorsque vous achetez un terminal, en particulier un terminal haut de gamme, vous vous attendez à ce qu’il dure quelques années. La vérité est que la plupart des consommateurs ne peuvent pas se permettre de dépenser autant d’argent tous les quelques mois et donc la chose normale est de prolonger au maximum la durée de vie d’un smartphone.

Maintenant, il y a des utilisateurs qui ne peuvent pas être avec le même appareil pendant longtemps. Nous avons tous un ami ou une connaissance qui change de temps en temps son téléphone portable, renouvelant son smartphone à chaque fois qu’un nouveau modèle sort. Comme ils le font? Nous nous demandons. Simplement en vendant cet appareil pour en acheter un nouveau.

Mais tout n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Certaines marques se dévalorisent plus tôt avec le temps tandis que d’autres tiennent plus longtemps. Comment le sais-tu? Quand devrais-je vendre mon appareil pour en tirer le meilleur parti? Quelles marques résistent le mieux? Aussi, une nouvelle étude révèle la solution à toutes ces questions.

La valeur des téléphones Samsung diminue de moitié en seulement six mois

Decluttr, un site Web d’achat et de vente en ligne, a publié une étude révélant quelles marques de téléphones dévalorisent auparavant. Comparaison de trois des plus importantes marques de téléphones mobiles et de leurs appareils haut de gamme – Apple, Samsung et Google – nous pouvons voir comment les prix de chacun d’entre eux varient considérablement dans le temps.

Dans le cas d’Apple et de ses iPhones, les données confirment que la valeur d’occasion de ces appareils baisse de 40% au cours du premier mois suivant le lancement d’un nouvel iPhone, Cependant, ce prix se maintient au fil des mois, de sorte qu’à partir de ce moment, la dépréciation est pratiquement nulle. Par exemple, depuis son lancement, l’iPhone XR a perdu 43% de sa valeur.

En revanche, les baisses de prix du haut de gamme de Samsung sont bien plus importantes. C’est le cas d’un ancien haut de gamme comme le Samsung Galaxy S10, depuis sa présentation, son prix a baissé jusqu’à 57% en à peine six mois. Mais il n’est pas le seul. L’étude révèle qu’en règle générale, le prix des téléphones Samsung haut de gamme baisse jusqu’à 50% en seulement six mois.

Decluttr conclut en concluant que son étude montre clairement que quel que soit le téléphone ou la marque dont on dispose, pour tirer le meilleur parti d’un smartphone, il faut le vendre le plus tôt possible – ce qui est logique. Il conclut également que certains smartphones comme l’iPhone ne dévalorisent que lorsqu’un nouveau modèle est présenté tandis que d’autres comme le Samsung, ils peuvent perdre jusqu’à 50% de leur valeur en seulement six mois.

Suivez Explica.co sur notre chaîne officielle Telegram, nous sommes plus de 50 000 membres! Si vous aimez plus Instagram, nous sommes là aussi!

Suivez Explica.co