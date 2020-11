Combien d’années de notre vie sommes-nous devant un smartphone?

Écrit par Carlos Rubio Mazas

Il ne fait aucun doute que les smartphones sont aujourd’hui quelque chose d’essentiel pour – presque – n’importe qui sur cette planète. Peu importe qu’il soit utilisé uniquement pour appeler ou envoyer des SMS, comme caméra, pour parcourir les réseaux sociaux ou comme bureau portable, vous ne pouvez pas quitter la maison sans votre smartphone dans votre poche.

Cependant et comme tout dans cette vie, les excès ne sont pas recommandés. Passer beaucoup de temps devant un écran de smartphone peut être contre-productif car il y a de plus en plus de jeunes accros aux téléphones portables.

Avez-vous pensé au temps que vous pouvez passer à regarder un mobile tout au long de votre vie? Les résultats sont effrayants et donnent matière à réflexion.

9 ans, c’est plusieurs années: c’est le temps que l’on passe devant un mobile

Selon une étude de WhistleOut, les gens passent près de 9 ans de leur vie à regarder les écrans de leurs smartphones Cette étude a été réalisée en interrogeant un total de 1000 personnes de différentes tranches d’âge.

Selon cette étude, les gens passent en moyenne 3 heures par jour à utiliser un smartphone et l’âge auquel ils ont généralement leur premier mobile est de 10 ans.

En plus de cela, nous devons analyser d’autres données qui, honnêtement, ne prennent personne au dépourvu. Les personnes nées entre 1981 et 1996 passent plus de temps au téléphone que quiconque, près de 4 heures par jour. Ceux nés entre 1965 et 1980 environ 3 heures et ceux nés entre 1946 et 1964, seulement 2,5 heures.

Évidemment, passer beaucoup de temps devant un smartphone ne doit pas être entièrement négatif. Car ce n’est pas la même chose de passer 4 heures à jouer à des jeux vidéo que les mêmes heures à étudier une langue ou à travailler. Tout doit être vu en fonction du contexte.

Cependant, comme nous l’avons déjà dit, les excès sont toujours mauvais Alors si l’un d’entre vous pense que vous utilisez beaucoup votre mobile, nous vous laissons quelques conseils pour éviter de devenir accro.