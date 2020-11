La surveillance sentinelle est basée sur la notification des cas de diverses maladies par un groupe de médecins bénévoles. Votre objectif: collecter tous les détails sur les épidémies infectieuses, incidence, facteurs de risque, cas et mortalité par emplacement géographique, etc. et les utiliser dans la prise de décision éventuelle.

«Les réseaux de surveillance épidémiologique sont très importants en santé publique et sont particulièrement pertinents dans la gestion d’une pandémie telle que l’actuel covid-19», expliquent-ils du Groupe d’analyse scientifique des coronavirus de l’ISCIII (GACC-ISCIII).

Les systèmes sentinelles sont utilisés dans diverses pathologies, à la fois infectieuses et chroniques liées aux habitudes de vie, dans lesquelles des changements de tendance peuvent être détectés et mis en évidence, ainsi que évaluer les mesures de prévention et de contrôle mises en place.

Actuellement, la plupart des États européens ont ces réseaux, tout comme de nombreux autres pays comme les États-Unis, l’Australie ou la Nouvelle-Zélande. Dans notre pays, il existe également un grand nombre de communautés autonomes dotées d’un réseau de ce type, qui collectent en permanence des informations.

Un exemple est le système sentinelle de surveillance de la grippe en Espagne (ScVGE). Les professionnels qui en font partie aviser chaque patient qui vient à sa consultation et qui répond à la définition d’un cas de syndrome grippal, fournissant des données pour caractériser la maladie (variables sociodémographiques, symptômes, manifestations cliniques, vaccination …).

Actuellement, le ScVGE Il est composé de 16 réseaux dans 14 communautés et de deux villes autonomes, ainsi que 18 laboratoires capables de diagnostiquer le virus, coordonnés respectivement par le Centre national d’épidémiologie (CNE) et le Centre national de microbiologie (CNM).

«La surveillance sentinelle est particulièrement utile dans les maladies à forte incidence démographique, comme la grippe, car elle recueille des informations sur les caractéristiques épidémiologiques et cliniques des patients, leurs complications ou leur répartition», Amparo Larrauri, du CNE, qui dirige le ScVGE avec son équipe. “Cela contribue à disposer d’informations opportunes et de qualité sur l’évolution nationale et communautaire.”

Unissez vos forces contre Covid-19

Comment ces réseaux pourraient-ils aider dans la pandémie actuelle? La surveillance épidémiologique du covid-19 pose un défi pour les systèmes de santé publique. Pour contrôler la transmission du virus dans la population, la détection précoce de tous les cas suspects ainsi que le contrôle et l’isolement de tous les cas confirmés et de leurs contacts sont nécessaires. Par conséquent, ces réseaux pourraient être essentiels.

Bien sûr, comme le révèle Larrauri, il faudrait d’abord réajuster son fonctionnement dans les différentes communautés, en fonction de la disponibilité des sources d’information (médecins ou centres sentinelles) et de l’organisation du prélèvement dans la population de référence de chaque territoire.

«La surveillance des infections par le SRAS-CoV-2 serait intégrée dans les systèmes sentinelles des infections respiratoires aiguës (IRA), ce qui permettrait d’améliorer les informations épidémiologiques, cliniques et virologiques», ajoute l’expert. De cette manière, Les syndromes liés aux virus respiratoires seraient regroupés, comme celui de la grippe et du coronavirus lui-même, et serait maintenu tout au long de l’année, ce qui améliorerait la gestion des épisodes et des urgences cliniques.

«Les avantages fondamentaux d’une stratégie de surveillance des IRA dans les soins primaires seraient un réseau commun de professionnels qui signalent les cas de covid-19 et de grippe; un seul prélèvement pour le diagnostic; Surveillance annuelle et hebdomadaire des populations… Bref, un circuit consolidé par son activité lors de nombreuses saisons grippales saisonnières », souligne Larrauri.

Cependant, l’arrivée du coronavirus a produit une distorsion des réseaux sentinelles ayant participé au ScVGE. “La principale raison était la réinstallation de médecins volontaires dans de nombreuses régions et villes pour soutenir le suivi sanitaire de la pandémie, ainsi que la création de centres où des échantillons ont été prélevés pour la confirmation du SRAS-CoV-2” , Ajouter.

«Cela représentait une perturbation des circuits de surveillance habituels, entraînant l’inactivité des réseaux sentinelles entre mars et avril, selon les territoires. Heureusement, l’épidémie de grippe était presque terminée en Espagne et nous avions pratiquement obtenu les informations les plus importantes sur l’épidémie de grippe saisonnière 2019-20 », poursuit Larrauri.

Surveillance des maladies sentinelles, complémentaire

Actuellement, nous travaillons avec les communautés à la mise en œuvre de deux systèmes de surveillance sentinelle pour les IRA dans les soins primaires et pour les infections respiratoires aiguës sévères (IAS) dans les hôpitaux. Avec ça il est destiné à surveiller la grippe et le covid-19 en même temps, sur la base de la sélection de points de compte rendu sentinelles, en soins primaires ou hospitaliers, représentatifs de la population du territoire surveillé.

De là, des informations plus précises peuvent être obtenues sur les cas légers et graves des deux virus respiratoires. Donc, La surveillance sentinelle sera complémentaire de la surveillance universelle du coronavirus existant dans toute l’Espagne, qui doit continuer à identifier les cas suspects et leurs contacts pour la lutte contre la pandémie.

José Ignacio Peis, médecin de famille et coordinateur du groupe de travail SEMERGEN activités préventives et santé publique, affirme l’importance de maîtriser le pic d’incidence grippale cette année et que la fonction du réseau sentinelle fonctionne à son maximum.

“Bien que l’on pense que l’incidence de la grippe va être plus douce, la mesure la plus précieuse serait la vaccination afin qu’en réduisant son apparition, nous puissions assister et ne pas” faire des erreurs “dans le diagnostic du coronavirus”, dit Peis. “Nous pouvons donc nous concentrer sur les images de covid-19.”

Limitations de ces réseaux

Surtout, la surveillance sentinelle ne prétend pas collecter tous les cas suspects ou confirmés, mais seulement un échantillon représentatif qui surveille l’évolution de l’incidence des virus respiratoires dans le temps et l’espace, l’intensité de leur circulation, l’identification des facteurs de risque et des schémas de maladies graves et l’efficacité des mesures de prévention possibles.

«Sa mise en œuvre est un défi à l’heure actuelle, en raison de l’énorme charge de travail des professionnels de la santé publique et des hôpitaux, maintenue pendant six mois et sans prévision d’amélioration à court terme», révèle Larrauri. “Cependant, c’est un investissement car il permettra des systèmes flexibles et stables qui rendront compte de tout agent respiratoire connu ou émergent.”

Actuellement, ces réseaux souffrent d’un retard considérable «alors qu’ils observent comment les priorités de santé publique ne sont jamais placées en première ligne, même si ce sont eux qui sont les premiers à se voir confier la responsabilité de la gestion et du contrôle de la crise pandémique», déclare Larrauri

Mais pour que le soutien de ces réseaux pour contrôler le coronavirus soit une réalité, «un soutien sans faille des structures de santé publique» est nécessaire. Après une première vague de covid-19 et ses conséquences, les communautés sont confrontées à des défis encore plus grands, tels que la mise en œuvre de stratégies de contrôle universelles pour la pandémie ou de nouveaux systèmes de surveillance.

En outre, souffrir d’un retard considérable dans les activités dédiées à d’autres maladies de surveillance obligatoire. «Et, tout cela, tout en observant à maintes reprises comment les priorités de santé publique ne sont jamais placées au premier plan, même si ce sont elles qui doivent en premier lieu être responsables de la gestion et du contrôle de la crise pandémique», résume Larrauri.

L’expert est clair à ce sujet: “Un engagement clair est nécessaire pour l’adéquation de ses ressources, notamment technologiques et humaines, au moment où nous vivons.”

Cet article a été initialement publié dans Agencia Sinc

L’article Les sentinelles de la grippe, futurs justiciers du covid-19? Il a été publié dans Explica.co.