Aujourd’hui, la cérémonie de Les Game Awards et le garçon a-t-il eu toutes sortes de surprises. En plus des gagnants, les annonces de de nouveaux jeux vidéo et des mises à jour ont également eu lieu. L’un des plus attendus, bien sûr, était celui du nouveau personnage qui viendrait à Super Smash Bros Ultimate.

Après diverses rumeurs et diverses spéculations, nous avons enfin rencontré le guerrier qui viendra distribuer du bois de chauffage avec les personnages classiques et d’autres qui ont été intégrés. Direct de Final Fantasy, le jeu vidéo Nintendo vous souhaite la bienvenue Sephiroth.

Sephiroth arrive à ‘Super Smash Bros Ultimate’

Ces derniers jours, Nintendo a rapporté que le nouveau personnage qui allait rejoindre Super Smash Bros Ultimate serait dévoilé lors de la cérémonie Les Game Awards. Et c’est que, si on est honnête, depuis octobre on se demandait déjà qui allait arriver sur la plateforme. Le dernier personnage à rejoindre il y a quelques mois était Steve de Minecraft, donc le personnage suivant devait être une bombe.

Et bien sûr que c’était le cas. La bande-annonce a été dévoilée aujourd’hui lors de la remise des prix pour présenter le puissant Sephiroth de la franchise Final Fantasy. Le personnage recevait déjà suffisamment de projecteurs après son apparition dans Remake de Final Fantasy VII cette année (l’un des jeux les plus appréciés de 2020, soit dit en passant) et maintenant il sera sur la plateforme Nintendo.

Dans la vidéo, nous voyons comment plusieurs de nos personnages préférés sont facilement repoussés par le Ange d’une aile. À ce moment là, Cloud Strife parvient à reconnaître son ennemi et se prépare à lui faire face. La bande-annonce nous montre également à quoi ressemblera l’action de combat du personnage et nous voyons même qu’il aura une transformation spéciale. Serait-ce Sephiroth plus sûr?

Notre nouveau guerrier apocalyptique et puissant sera un défi pour tous ceux qui lui font face et oui, le cœur ne sera pas tenté. Tout ce pouvoir sinistre que nous voyons dans l’aperçu quand Sephiroth a presque poignardé Mario brutalement avec son épée , même si c’était juste une bonne peur. Découvrez de quoi nous parlons ensuite dans la bande-annonce de Super Smash Bros Ultimate.

Voir sur YouTube

Les derniers personnages à se présenter

Avec l’arrivée de Sephiroth à Super Smash Bros Ultimate, il n’y a plus que trois personnages à rencontrer pour le troisième groupe de guerriers de la Fighter Pass Vol.2. Les combattants restants devraient arriver tout au long de 2021.

Au cours de cette année, nous avons pu voir l’inclusion de Min Min (franchise Les bras) et Steve (franchise Minecraft) comme les nouvelles inclusions du jeu vidéo. Avec l’antagoniste de Final Fantasy, le deuxième lot de caractères du Pass des combattants susmentionnés. Le personnage sera disponible ce mois-ci et la date exacte sera révélée par Masahiro Sakurai, Directeur de Super SSBU, le 17 décembre prochain. Alors restez à l’écoute.