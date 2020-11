Malgré l’énorme affection que nous lui portons, notamment en raison de son ancienneté, je pense que nous avons tous cherché, dans une plus ou moins grande mesure, diverses alternatives à Paint. C’est parfaitement normal, puisque cette application propose un ensemble très basique de possibilités, et en général, il n’est pas prêt à répondre aux besoins d’un utilisateur peu avancé.

Je dois admettre, cependant, que J’utilise toujours Paint pour certaines tâches de base aujourd’hui pour sa rapidité et sa légèreté. Par exemple, pour réduire la taille en fonction de mesures de pixels spécifiques ou pour ajouter du texte brut à une image spécifique. Cependant, pour d’autres tâches, telles que la retouche d’image de base, l’ajout de filigranes ou la réduction du poids de l’image tout en minimisant la perte de qualité, je suis obligé de chercher des alternatives à Paint, car cette application ne peut pas couvrir ces fonctions.

Trouver des alternatives à Paint n’est pas difficile. Le monde de l’informatique a parcouru un long chemin au cours des 30 dernières années, et il existe aujourd’hui de nombreuses solutions qui surpassent facilement l’outil mythique de Microsoft. Cependant, trouver des alternatives à Paint qui le surpassent et qu’ils sont totalement gratuits c’est un peu plus compliqué.

Dans cet article, nous souhaitons partager avec vous sept alternatives à Paint qui, en plus d’offrir une valeur intéressante, n’ont aucun coût, c’est-à-dire que nous pouvons les télécharger gratuitement et les utiliser sans aucune limitation. Certains offrent également la possibilité de réduire le poids de l’image de manière très simple et sans que la perte de qualité d’image ne soit très marquée, ce qui est très utile pour télécharger des images sur le cloud et réduire l’espace disponible que nous allons consommer. .

Sans plus tarder, nous entrons dans la matière. Comme toujours je t’invite à partir toutes les questions que vous avez dans les commentaires, nous serons heureux de vous aider à le résoudre. Si vous recherchez d’autres applications gratuites pour Windows 10, ne manquez pas cet article.

1.-Paint.net: l’une des meilleures alternatives gratuites à Paint

Bien qu’il ait eu une origine plutôt humble, avec le temps, il est devenu l’une des meilleures options gratuites que nous pouvons trouver maintenant, non seulement en raison de la gamme complète de fonctions qu’il intègre, mais aussi parce qu’il présente une interface bien organisée et intuitive, qui s’accompagne de descriptions très faciles à interpréter, et des boutons classiques «faire» et «annuler». ».

Dès que vous le téléchargez et l’exécutez, vous comprendrez pourquoi nous disons que c’est l’une des meilleures alternatives gratuites à Paint, en fait je pense que même cette description ne lui rend pas tout à fait justice, car c’est un outil si complet qu’il nous permet éditer des photos et des images, ajouter divers effets, redimensionnez l’image et réduisez le poids de l’image.

Cette application est celui que j’utilise le plus au quotidien, et c’est celui que je recommande le plus. Voulez vous l’essayer? Eh bien, allez-y, vous pouvez le télécharger via ce lien. Il est très léger et fonctionne très bien sur n’importe quel PC.

2.-My Paint: la valeur de la simplicité poussée à l’extrême

Je pense que c’est le meilleur moyen de réduire la valeur offerte par l’application My Paint, une autre des meilleures alternatives à Paint, en particulier pour ceux qui ont converti dessiner dans une passion. Comment pourrait-il en être autrement, il est totalement gratuit et nous pouvons l’utiliser sans aucune limitation.

Soyons honnêtes, l’une des choses qui nous retire le plus lorsque l’on commence à utiliser une application est l’interface de ce, et lorsque nous parlons d’alternatives à Paint, cette réalité prend une plus grande importance, puisque nous partons d’un outil qui a une interface utilisateur très simple et facile à utiliser, mais en même temps il est très complet, et qui offre une grande variété de options et outils.

My Paint a réussi à faire du minimalisme et de la simplicité au niveau de l’interface l’une de ses valeurs les plus importantes, et il l’a fait à merveille. Est une application très intéressant et fortement recommandé, en particulier pour ceux qui veulent obtenir leur côté le plus créatif et dessiner. Nous pouvons y accéder via ce lien.

3.-GIMP: complet et plein de possibilités

C’est l’une des alternatives à Paint qui offre, dans son ensemble, de plus grandes possibilités, et c’est aussi l’une des mieux valorisées. Nous pouvons l’utiliser comme un outil de dessin, et aussi comme solution de retoucher et éditer des photos.

GIMP intègre un convertisseur d’image et met à notre disposition une grande variété de pinceaux, aérographes, crayons, couleurs et couches dégradées, ce qui nous permettra de créer des designs uniques et de haute qualité. Êtes-vous préoccupé par la compatibilité? Eh bien, rassurez-vous, puisque GIMP est compatible avec pratiquement tous les formats d’image qui existent aujourd’hui.

Son seul inconvénient est que au niveau de l’interface c’est un peu plus compliqué que vous ne le souhaiteriez, vous devrez peut-être passer par une petite période d’apprentissage avant de vraiment commencer à en profiter. Ce n’est pas non plus aussi léger que le reste des applications. Vous pouvez le télécharger directement via ce lien.

4.-EZ Paint: une alternative puissante mais simple

L’application EZ Paint a réussi à intégrer les nouvelles fonctionnalités nécessaires pour ne pas finir par être classé comme un simple clone de Paint, et grâce aux nouvelles qu’il a reçues, il est devenu, à part entière, l’une des meilleures alternatives à Paint.

C’était en fait l’objectif principal avec lequel EZ Paint est né: devenir l’une des meilleures alternatives à Paint, et il ne fait aucun doute qu’elle a réussi. Au niveau de l’interface, il dispose de nombreux points de contact avec l’application Microsoft, ce qui est très positif, car cela signifie qu’il est intuitif et simple d’utilisation, même si nous sommes débutants.

Il est équipé d’une grande variété d’outils, et le fait qu’il nous permet travailler avec des textures 2D et 3D cela nous donne le sentiment que nous sommes confrontés à une solution plus avancée que Paint. Facile à utiliser et assez complet et léger. Très recommandable. Nous pouvons l’obtenir via ce lien.

5.-Inkscape: peu connu, mais d’une grande valeur

C’est l’une des alternatives les moins connues à Paint, mais curieusement, c’est aussi l’une des plus intéressantes pour deux raisons principales: elle a une interface très simple et intuitive et elle a un outil de texte très complet. Le texte est, pour de nombreux utilisateurs, un complément fondamental lors de la création et de l’édition d’images, son intérêt ne fait donc aucun doute.

Nous pouvons utiliser Inkspace pour effectuer des tâches de dessin ou de conception, et il fonctionne également en tant que créateur ou éditeur d’images vectorielles. Comme nous l’avons prévu, son interface est très simple et il dispose d’outils de dessin flexibles et polyvalents. En ce qui concerne la compatibilité avec les différents fichiers image, rien à chipoter, cela frise un grand niveau.

Quant à son outil de texte, il intègre une large collection de polices parmi lesquelles on peut choisir de manière simple, et il nous offre également la possibilité de modifier la disposition des lettres horizontalement ou verticalement, quelque chose de très utile si nous allons créer une bannière, un logo ou un diagramme. Nous pouvons le télécharger à partir de ce lien.

6.-Artweaver: gratuit ou premium, vous choisissez

Bien que la version gratuite d’Artweaver n’ait pas toutes les fonctions que l’on peut trouver dans le version payante (il a un coût de 34 euros), la vérité est que offre un très bon rapport qualité / prix et il est en train de devenir l’une des meilleures alternatives à Paint, même en dépit de ces lacunes.

Cela a une explication, et c’est que la plupart des fonctions qui ne sont pas présentes dans la version gratuite d’Artweaver sont axées sur l’édition d’images et de photographies, et non sur la conception ou le dessin. Cela signifie qu’il est avant tout recommandé pour les utilisateurs qui concentrent leurs intérêts sur le dessin et création artistique.

Au niveau de l’interface, les résultats Artweaver très simple d’utilisationet nous donne accès à un large éventail d’options de dessin et de peinture, notamment des pinceaux, des remplissages, des dégradés, des découpages, des filtres, des calques et des transparents. Nous pouvons l’obtenir via ce lien.

7.-Fresh Paint: une alternative officielle à Microsoft

De toutes les alternatives à Paint que nous avons vues jusqu’à présent, c’est la seule qui vient, officiellement, de Microsoft, en fait on peut le télécharger sans problème via le Microsoft Store, et sans aucun frais.

La chose amusante à propos de Fresh Paint est que Microsoft pourrait l’intégrer en tant qu’application préinstallée dans Windwos 10, mais ce n’est pas le cas. Au lieu de cela, il a choisi de l’offrir via le magasin d’applications, même s’il faut être clair que, en raison de ses propres caractéristiques, pas vraiment un remplacement pour Paint, Ce n’est pas non plus une pure alternative audit outil, car il se concentre sur le côté plus artistique (dessin et peinture).

Cette application nous permet dessiner ou peindre avec une variété d’outils, y compris du crayon classique au stylo, aquarelles, huile et pastel. Nous pouvons l’obtenir via ce lien.