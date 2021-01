Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 12/01/2021 11:53 am

Bien que Le dernier d’entre nous Il est sur le marché depuis plus de sept ans, ce n’est qu’il y a quelques jours qu’un nouvel œuf de Pâques a été découvert. Selon Anthony Calabrese, un créateur de contenu axé sur ce titre, les premiers instants du jeu cachent un secret assez intéressant.

Dans une vidéo récente, Calabrese, qui a investi environ 7397 heures dans le jeu, a souligné que il est possible de voir une fourmi infectée par le vrai champignon Cordyceps sur un téléviseur lors de la séquence d’ouverture de The Last of Us. Vous pouvez regarder la vidéo ci-dessous, même si elle peut contenir des spoilers.

En prenant le contrôle de Sarah, la fille de Joel, nous pouvons explorer la maison dès le départ. Cependant, activer l’oeuf de Pâques n’est pas facile, pour quelque chose il a été caché pendant sept ans. Ce que nous devons faire est d’atteindre le point de contrôle, de quitter le menu principal et de recharger le jeu. De cette façon, de retour dans la chambre de Joel, le journal continuera comme d’habitude et, quelques instants plus tard, il montrera une image d’une fourmi

Ce n’est peut-être pas le secret le plus fascinant que cache The Last of Us, mais est un petit clin d’œil aux redoutables ennemis auxquels nous serons confrontés dans notre aventure.

Via: Anthony Calabrese

Voici les nouveaux ordinateurs portables Razer Blade 15 pour 2021 Nintendo annonce une collaboration avec 7-Eleven pour célébrer le 35e anniversaire de Super Mario

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.