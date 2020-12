Il est de plus en plus courant pour un enfant d’avoir un téléphone portable et de laisser de côté ce qui est pratique ou pas (à ce stade, il est préférable d’écouter les experts), la vérité est qu’il semble que les téléphones portables ne suffisent plus et maintenant les montres intelligentes commencent également à avoir leur place parmi les plus petits.

Pour cette raison et comme nous sommes à une époque où nous pouvons nous retrouver avec des doutes sur ce qu’il faut donner si nous recherchons une montre intelligente pour enfants, nous allons revoir certains des modèles que nous pouvons trouver sur le marché. Des montres connectées qui vont au-delà de la vérification de l’heure et qui vous permettent de parler avec l’enfant pour toujours l’avoir bien localisé

Fitbit Ace 2

Et nous commençons avec Fitbit, une marque qui est passée entre les mains de Google il y a quelques semaines et qui parmi son catalogue a le Fitbit Ace 2. One mélange entre bracelet d’activité et montre connectée conçu pour les enfants de 6 ans ou plus.

La Fitbit Ace 2 est une montre jeunesse, quelque chose qui se remarque dans les couleurs dans lesquelles il est disponible. Avec un bracelet en silicone, il est étanche en résistant à l’immersion jusqu’à 50 mètres. Une horloge qui vous permet de contrôler les étapes et les minutes d’activité, récompensant les objectifs atteints avec des avatars. Il dispose d’une batterie qui dure jusqu’à 5 jours avec une seule charge et comme les autres modèles de la marque, il est contrôlé via l’application Fitbit.

Fitbit Ace 2 – Bracelet d’activité fitness pour enfants à partir de 6 ans, +4 jours de batterie et submersible jusqu’à 50 m

Garmin Vivofit Jr 2

Garmin est une autre des marques bien connues et son catalogue comprend le Garmin Vivofit Jr 2. Un modèle conçu pour les enfants, quelque chose qui est déjà perçu simplement en regardant l’esthétique avec bracelets inspirés des personnages pour enfants de bandes dessinées et de films (Captain America, Frozen …).

Ce modèle, comme celui que nous avons vu de Fitbit auparavant, est résistant à l’eau, résistant jusqu’à 5 atmosphères. Mais contrairement au précédent, il offre un autonomie jusqu’à un an grâce à la batterie intégrée. Et comme prévu, il est capable de mesurer l’activité physique quotidienne offrant des récompenses pour les défis et les défis surmontés. De plus, il permet de configurer les alarmes et d’adapter le type d’écran au goût de chaque instant.

Garmin Vívofit Jr.2 – Tracker d’activité pour enfants, Captain America (bande élastique), 6 ans et plus

Kurio 2.0

Un autre modèle que nous pouvons trouver est le Kurio V 2.0. Une montre connectée avec un écran couleur et qui permet l’interconnexion avec d’autres utilisateurs ils utilisent le même modèle. Sur l’écran, vous pouvez recevoir des images et lire des messages et en complément, il ajoute un appareil photo avec lequel prendre des selfies.

La montre Kurio 2.0 peut être utilisée comme lecteur de musique grâce à une capacité de 256 Mo qui peuvent être étendus avec l’utilisation d’une carte SD. En plus des fonctions de base telles que l’alarme, le chronomètre, la calculatrice et le calendrier, il permet aux parents de saisir toutes les informations médicales pertinentes et de suivre l’activité. La batterie dure un jour.

Kurio V 2.0 – Smartwatch pour enfants

Vtech Kidizoom

Un autre modèle est celui de Vtech. Le Vtech Kidizoom comprend un écran couleur et grâce aux deux caméras qu’il intègre, vous permet d’enregistrer des vidéos ou de prendre des photos.

Avec différents jeux sur son écran couleur, il permet de suivre l’activité en intégrant un podomètre pour compter les pas ainsi que des fonctions de base telles que l’alarme, le calendrier ou la calculatrice. En outre comprend une fonction de contrôle parental pour limiter le temps d’utilisation. Il résiste aux éclaboussures et à la transpiration, mais ne peut pas être submergé.

VTech – Montre intelligente multifonction Kidizoom DX, couleur verte, version allemande

Montre V-Kids

Un autre des modèles est la V-Kids Watch, un modèle qui vient de Vodafone et que nous pouvions déjà connaître à l’époque. Contrairement aux autres modèles, il présente un design de type montre plus compact et intègre un GPS qui facilite la localisation de l’enfant.

Il peut fonctionner comme un talkie-walkie, permettant des messages vocaux directs ainsi que des messages texte. Il a un écran couleur qui vous permet d’utiliser certains jeux de base et une autonomie allant jusqu’à trois jours sans avoir à les recharger.

Montre intelligente Vodafone TCLMOVE V-Kids Watch pour enfants avec V-SIM incluse

Je suisMomo Space 4G

Un autre modèle est la SoyMomo Space 4G, une montre pour enfants qui, avec le GPS, va encore plus loin intégrer une carte SIM qui offre une connectivité permanente sans avoir à transporter votre mobile avec vous. De cette manière, l’enfant peut passer ou recevoir des appels vers l’un des dix contacts qui peuvent être préconfigurés.

De même, il a possibilité d’envoyer ou de recevoir des messages vocaux et grâce au GPS, vous pouvez accéder à un historique des lieux et des heures. Il intègre un gros bouton pour émettre des alertes SOS et passer un appel sur le portable des parents en cas d’urgence.

SoyMomo Space 4G – Montre GPS pour enfants 4G – Montre téléphone pour enfants – Smartwatch 4G avec GPS pour enfants (Rose)

Sauver la famille

Cette montre avec le nom de Save Family est la dernière des alternatives sur la liste. Comme le précédent, un autre modèle avec un bouton SOS qui en appuyant pendant quelques secondes, vous permet d’appeler un contact prédéfini. De plus, il intègre un GPS pour faciliter la localisation des petits à tout moment.

Parce qu’il utilise une carte microSIM, il peut fonctionner comme un téléphone, donc l’enfant peut recevoir et passer des appels avec lui ainsi que l’envoi de messages vocaux. Et il permet d’accéder à un historique de 90 jours avec les derniers endroits que l’enfant a visités. Il résiste aux éclaboussures et comprend un appareil photo pour prendre des selfies.

SaveFamily Montre GPS supérieure aquatique Ip67 pour enfants pour enfants avec appareil photo. Bouton SOS, anti-intimidation, chat privé, mode école, appels et messages. SaveFamily App. Comprend un chargeur. vert