Personne ne manque ça Nous vivons des semaines très intéressantes par rapport à la PS5 et à la Xbox Series, les consoles nouvelle génération que nous attendons depuis des années et qui, petit à petit, se rapprochent de plus en plus. Et il se peut que mercredi prochain, le 16 septembre, soit une autre date pertinente sur le calendrier qui mesure le temps jusqu’à l’arrivée des deux appareils sur le marché et, par conséquent, chez nous.

Pour le moment, la seule chose que l’on sait, c’est que Sony a publié sur le blog PlayStation l’annonce que le prochain Mercredi 16 septembre à 13 h 00, heure du Pacifique, 22 h 00 en Espagne continentale, célèbrera PS5 Showcase, un événement spécial visible sur Internet et dans lequel la société japonaise prévoit de montrer certains des jeux qui accompagneront la cinquième génération de leur console dès le jour de son lancement.

Un aspect qui attire l’attention sur le message est que, après cette indication, celle des jeux, ajoute un « Et au-delà! » Interprétable entre parenthèses. Vu exclusivement en contexte, nous pourrions penser que cela signifie qu’ils afficheront également certains titres qui ne seront pas disponibles lors de la mise en vente de la PS5, mais ils le feront plus tard, mais que la société considère comme si remarquable qu’elle souhaite commencer à les montrer maintenant pour attirer plus d’acheteurs potentiels.

Mais bien sûr, cette interprétation manque un peu si l’on tient compte de ce qui s’est passé la semaine dernière et, par conséquent, la question que tout le monde se pose désormais à Sony. Je veux dire, bien sûr, l’annonce officielle par Microsoft de la Xbox Series S attendue et des prix des Xbox Series X et S. Je veux dire, bien sûr, le prix que la PS5 aura, dont la seule chose que nous savons est que Sony est vous avez peut-être été obligé de le baisser en connaissant les prix des modèles Microsoft.

Ainsi, ce à quoi on peut s’attendre, c’est que mercredi prochain, en plus de voir certains des titres qui arriveront sur le marché par la main de la PS5, Sony en profite pour confirmer le prix des deux modèles de votre console (avec et sans lecteur Blu-ray), ainsi que sa date de lancement spécifique. Et c’est que, chaque jour qui passe, la pression sur Sony augmente, puisque Microsoft a déjà fait ses devoirs et a réussi à devancer la société japonaise à cet égard.

La seule chose qui pourrait retarder l’actualité de la PS5 en termes de prix et de dates de sortie est que, comme nous l’avons déjà mentionné, les dirigeants de Sony ont décidé de faire correspondre leurs prix avec ceux de Microsoft, une décision à laquelle de nombreux livres seront probablement associés. Excel à refaire. Et pourtant, il reste encore quelques jours avant mercredi, et je peux difficilement imaginer qu’ils ne répondront pas rapidement au défi de Microsoft. Tout autre chose que de donner une réponse immédiate aux deux questions est, à mon avis, une erreur majeure.