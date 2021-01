Après l’accord entre AMD et Samsung pour développer les nouveaux graphiques des processeurs Exynos, nous avions rencontré plusieurs rumeurs annonçant leur disponibilité dans Samsung Galaxy, mais jusqu’à présent, il n’y avait rien de réel. Maintenant, les choses changent, confirmé par Samsung lui-même: Le prochain produit phare de la société après le Galaxy S21 aura le nouveau GPU d’AMD.

Le processeur le plus puissant à ce jour du catalogue Exynos de Samsung est désormais officiel: l’Exynos 2100 améliore le niveau des puces du fabricant en incluant un ensemble de cœurs, de connexions et de puissance de haut niveau. Bien sûr, quelle que soit l’avancée de l’Exynos 2100, il aura un frère encore meilleur qui ne tardera pas à venir. Et AMD a beaucoup à dire.

Samsung confirme que le meilleur Exynos sera le prochain

Il est un peu étrange qu’une entreprise qui dévoile son meilleur produit dans un domaine très spécifique, comme les semi-conducteurs, annonce que nous devrons attendre que la prochaine génération sache comment elle est la meilleure possible. C’est exactement ce qu’a fait Inyup Kang (minute 12:33), président de la division System LSI Business de Samsung (société responsable du développement des semi-conducteurs).

Samsung a fait la présentation du nouvel Exynos 2100 en profitant non seulement pour décrire comment le produit est, il a également partagé des informations sur le développement et ce que signifie Exynos pour l’écosystème Samsung. La chose étrange est qu’Inyup Kang a révélé vers la fin de l’événement ce à quoi nous nous attendions depuis que Samsung et AMD sont parvenus à un accord pour développer conjointement un nouveau GPU: le fruit de cet accord sera inclus dans le prochain flagship de la marque. Cela ne concerne pas le Galaxy S21 car cette famille devrait inclure l’Exynos 2100 déjà présenté.

Selon Inyup Kang: “Nous travaillons avec AMD pour intégrer la prochaine génération de GPU mobiles dans notre prochain produit phare”

Nous ne savons pas ce que peut être ce produit phare ou «phare» auquel se réfère Inyup Kang. Le plus logique serait de penser que le GPU d’AMD et de Samsung remplacerait l’ARM Mali G78 inclus dans le nouvel Exynos 2100 à alimenter le prochain Samsung Galaxy Note 21. Il ne serait pas étrange pour le constructeur de renouveler son SoC 2021 pour la prochaine génération supérieure, ce n’est pas la première fois que cela se produit. Ou nous devrons peut-être attendre que le Samsung Galaxy S22 profite d’un GPU Radeon dans un Samsung Exynos.

Partager Samsung a presque prêt son Exynos avec GPU AMD: il sera disponible dans son prochain produit phare