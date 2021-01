Un nouveau milieu de gamme vient de marquer son atterrissage dans le catalogue feuillu Xiaomi: la marque a confirmé le prochain lancement en Espagne d’un nouveau membre de la famille Redmi, le Xiaomi Redmi Note 9T. Il aura la 5G.

Si la 5G était la note dominante dans le catalogue des fabricants pour le milieu et le haut de gamme en 2020, il semble que 2021 va démocratiser davantage cette technologie mobile depuis La 5G sera présente dans des mobiles suffisamment accessibles. Et Xiaomi pense faire la différence: si nous avons déjà rencontré le Realme 7 5G, avec sa bonne relation entre prix et fonctionnalités, tout indique que le futur Xiaomi Redmi Note 9T sera en concurrence avec lui.

Xiaomi Redmi Note 9T, nouveau membre 5G de la famille

Xiaomi a confirmé la date de présentation en Espagne du nouveau téléphone susmentionné: Nous pouvons le rencontrer le 8 janvier à 13h00.. Nous connaissions une fuite précédente du téléphone sans trop de données. Et maintenant, nous pouvons confirmer que le Xiaomi Redmi Note 9T aura une connectivité 5G.

Comme nous l’avons dit, le détail de la 5G est confirmé, ainsi que quelques touches de design. Comme nous le voyons dans ce tweet de Xiaomi, le futur Redmi Note 9T suivra la ligne de design de la marque avec une face arrière colorée, des bords adoucis et module multiple pour caméras. Ledit module a une forme ronde et, au moins selon l’image filtrée par Xiaomi lui-même, il aurait une triple caméra et un flash LED. Il manque un lecteur d’empreintes digitales à l’arrière; ledit scanner semble être sur le bouton d’alimentation, au moins selon la forme visible dans le contour du téléphone.

Nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour ce cadeau des Trois Rois: le Xiaomi Redmi Note 9T sera dévoilé dans quatre jours. Nous pouvons voir le streaming via la chaîne YouTube de Xiaomi ainsi que sur leurs réseaux sociaux.

