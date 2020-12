Avec Breakdance, eSports décernera des médailles lors de la prochaine compétition sportive sur le continent asiatique.

Les eSports ils continuent de montrer qu’ils sont bien plus que de simples compétitions de jeux vidéo, et maintenant ils ont fait un petit pas de géant vers l’amélioration de leur visibilité auprès des publics de divertissement non électroniques. Il Conseil olympique d’Asie (OIE pour son acronyme en anglais) a approuvé l’inclusion des sports électroniques dans la liste des disciplines pour la prochaine Jeux asiatiques de 2022.

En 2018, un test pilote a déjà été réalisé avec Hearthstone, LoL et Arena of Valor entre autres jeuxLors de la dernière réunion de l’Assemblée générale de l’OCA, il a été décidé que l’eSport entrerait à côté du breakdance et des échecs comme une des disciplines sportives de la foire continentale. Avec cela, les participants pourront aspirer à participer et à gagner une médaille dans n’importe lequel des jeux qui seront inclus dans la compétition, comme cela se produit dans d’autres sports.

Pour le moment, on ne sait pas quels seront les titres dans lesquels les athlètes concourront dans la catégorie eSport. Cependant, il est important de noter qu’en 2018, un test pilote a été effectué dans le cadre des jeux continentaux organisés en Indonésie et dans lequel des jeux de démonstration de titres tels que League of Legends, Arena Of Valor, StarCraft II, Pro Evolution Soccer 2018 ont eu lieu. , Clash Royale et Hearthstone. Sur cette base, nous pouvons supposer que certains de ces titres pourraient être envisagés pour l’édition 2022.

La 19e édition des Jeux asiatiques aura lieu du Du 10 au 25 septembre 2022 dans la ville de Hangzhou, Chine.

Asie, Jeux asiatiques, eSports et Chine.

