Écrit par Miguel Paredes chez Huawei

EMUI, La couche de personnalisation de Huawei, c’est l’un de ceux qui ont le plus mûri ces dernières années. Si votre appareil Huawei est déjà mis à jour vers EMUI 10 (relativement facile, puisque cette version de la couche est basée sur Android 10, vous trouverez ci-dessous toutes les astuces essentielles que vous devez connaître ** pour en tirer le meilleur parti.

Flux avec des gestes

Huawei a été l’une des premières entreprises Android à intégrer un système de gestes dans ses appareils. Cependant, si vous préférez, vous pouvez revenir aux boutons traditionnels à l’écran pour contrôler votre smartphone. Si vous allez dans Paramètres, Système et recherchez la section Navigation système, vous pouvez choisir entre les différentes options.

Profitez du mode sombre

Le mode sombre est nativement l’une des principales nouveautés d’Android 10. Bien que les versions précédentes d’EMUI bénéficiaient déjà de cette fonction, grâce à EMUI 10 nous allons encore plus loin. Désormais, les applications tierces dotées du mode sombre l’activeront automatiquement. Pour profiter du mode sombre, il vous suffit d’aller dans Paramètres, d’entrer dans la section Écran et de l’activer. Automatiquement, toute l’interface sera inondée de couleurs sombres.

Cachez l’encoche

Des appareils comme le Huawei P30, le P30 Pro ou même le nouveau Mate 30, ont une encoche à l’avant. Si vous voulez quelque chose de plus traditionnel, vous avez la possibilité de le cacher facilement. Tout ce que vous avez à faire est de suivre ces étapes simples:

Allez dans Paramètres et allez dans la section Écran Cliquez sur l’option Encoche Vous pouvez choisir entre le mode par défaut ou Masquer l’encoche pour créer un cadre supérieur.

Sujets et autres sujets

Si vous faites partie de ceux qui aiment voir quelque chose de différent chaque jour, cette section vous intéresse. Huawei vous propose une rubrique grâce à laquelle vous pouvez changer l’aspect esthétique de l’interface, en modifiant les icônes, les polices et les couvertures.

Tout ce que vous avez à faire est d’aller dans la section Écran principal et fond d’écran, vous y trouverez l’option Thèmes. Vous trouverez toute une galerie à portée de main, il y en a beaucoup de gratuits, mais aussi d’autres de paiement.

Prenez des photos avec la phalange

Nous ne sommes pas confrontés à une nouvelle fonction, Huawei l’a présentée il y a des années, mais ce n’est jamais une mauvaise chose de s’en souvenir car elle peut être très utile. Voulez-vous enregistrer la capture d’un détail spécifique? Voulez-vous conserver un paragraphe d’un article? Sélectionnez la zone de l’écran que vous souhaitez enregistrer en faisant glisser votre articulation, vous aurez la capture instantanément.

Travailler avec un écran partagé

Un écran aussi grand que celui du Huawei P30 Pro vous invite à travailler avec diverses applications. Grâce au mode écran partagé, que vous pouvez activer depuis le multitâche, vous pouvez utiliser deux applications en même temps. Il peut être très utile, par exemple, de prendre des notes tout en consommant du multimédia.

HiSearch pour tout trouver

Il est très similaire au mode de recherche que nous trouvons dans iOS, tout ce que vous avez à faire est de glisser vers le bas depuis l’un de vos bureaux. Pour le moment, vous pouvez rechercher n’importe quel contenu sur votre smartphone Huawei, tels que des fichiers ou des applications.

Lisez et respectez vos yeux

Grâce au Mode Lecture, que vous trouverez dans la section Écran, vous pouvez lire confortablement sur votre appareil sans endommager vos yeux. Cela peut également être très utile pour utiliser l’appareil dans l’obscurité la nuit.

Activez le tiroir d’applications

Grâce à EMUI vous avez la possibilité de choisir entre un tiroir d’applications traditionnel et des bureaux sans tiroir similaire à ceux trouvés dans iOS. Dans la section Écran principal et fond d’écran, sélectionnez l’option Style de l’écran principal et choisissez votre format préféré.

3 modes d’économie pour ne pas manquer d’énergie

EMUI 10 vous propose 3 modes d’économie de batterie, conçu pour les moments les plus urgents. Dans la section Batterie, vous pouvez choisir entre le mode ultra économie, le mode économie plus et le mode économie traditionnel.

Mode simple

Bureaux plus simples, icônes et polices plus grandes. En général, des facilités pour un meilleur affichage des contenus et une plus grande simplicité d’utilisation. Parfait pour les personnes âgées ou les utilisateurs qui ne sont pas familiarisés avec le système.

Signature sur l’écran de verrouillage

Pour ajouter une signature personnelle à l’écran de verrouillage, tout ce que vous avez à faire est d’aller dans l’option Écran principal et fond d’écran, vous y trouverez la section Signature de l’écran de verrouillage. Rédigez un message et acceptez, vous pouvez le voir avec votre appareil verrouillé.

Planifier la mise sous et hors tension

Si vous souhaitez que votre appareil s’allume ou s’éteigne automatiquement à certains moments, il ne vous reste plus qu’à vous rendre dans les paramètres de votre Huawei. Dans la section Fonctions d’accessibilité, sélectionnez Marche / Arrêt programmé et définissez une programmation. De plus, vous pouvez choisir les jours que vous souhaitez répéter.