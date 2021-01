Pour économiser sur la facture de téléphone Il ne suffit pas toujours de choisir le tarif qui correspond le mieux à vos besoins, car une surconsommation ou la facturation de services supplémentaires inattendus peuvent ruiner les prévisions de dépenses si nous ne prenons pas en compte le autres services généralement activés par défaut.

Certains des frais attendus dans tous les opérateurs affectent les appels vers neuf cents numéros, qui ne sont pas inclus dans les tarifs à minutes illimitées; aux SMS que nous pouvons envoyer, à la consommation en itinérance, ou aux minutes et mégaoctets excédentaires si vous épuisez votre tarif. Mais également, Movistar, Vodafone et Orange Ils ont d’autres services que vous pouvez terminer en utilisant par erreur et qu’ils ne sont pas gratuits. Voyons ce qu’ils sont et la méthode pour les désactiver si vous souhaitez éviter des coûts supplémentaires inattendus.

Économisez sur Vodafone en désactivant ces services

Frais pour le consommation de données supplémentaire: Bien que la plupart des tarifs Vodafone aient déjà des données mobiles illimitées, il existe toujours des tarifs limités à un bonus de gigaoctets qui appliquera un coût supplémentaire si vous l’épuisez. Dans ce cas, un coût de 4 euros pour chaque 200 Mo, bien que vous puissiez éviter sa charge si vous demandez que la vitesse soit réduite à 16 Kbps gratuitement depuis My Vodafone, désactiver le service + Megas.

Un service Rappeler, offre la possibilité de rappeler automatiquement lorsque la ligne que vous appeliez n’est plus occupée. Une locution nous informera de cette possibilité et en cas de poursuite, un coût de 50 centimes qui fait l’appel. Le service fonctionne lorsque nous appelons des numéros Vodafone ou Movistar, mais il est possible de désactiver la voix off du service dans My Vodafone afin que ce coût ne puisse pas être appliqué, même si c’est par erreur ou confusion.

Le service Dicter un SMS offre la possibilité d’envoyer un SMS lorsque le numéro que nous appelons ne répond pas. Une voix off nous informera de cette possibilité et si l’appel continue, nous pouvons dicter ce que nous voulons inclure dans le SMS. Le service a un coût de 50 centimes, bien qu’il soit possible de désactiver la voix du service afin que ce coût ne puisse pas être appliqué, même par erreur ou par erreur, en composant # 203 * 1 # et la touche d’appel.

Vodafone Secure Net est un service antivirus au niveau du réseau qui est activé par défaut, et bien qu’il soit gratuit pendant les trois premiers mois, il a un coût mensuel de 1 euro. Vous pouvez le désactiver en vous connectant au site Web du service.

Bien que l’itinérance au sein de l’UE soit gratuite, dans le reste des pays, elle ne l’est pas, et pour beaucoup de ces cas, Vodafone active son tarif journalier à emporter, au lieu du tarif mondial qui ne facture que la consommation effectuée. Les frais de voyage ont un coût de 15 euros par jour d’utilisation, de sorte que le montant total sera facturé même si vous n’envoyez qu’un SMS, consommez 1 Mo ou parlez pendant une minute. Si vous ne prévoyez pas de faire une consommation élevée, il est possible que le tarif mondial soit beaucoup plus rentable. Vous pouvez désactiver le forfait journalier dans My Vodafone.

Bien que le identification de l’appelant est un service de téléphonie mobile traditionnellement gratuit, dans le téléphone fixe il y a des années, cela a cessé de l’être et cela a un coût de 2 euros par mois même si vous ne bénéficiez pas de son utilisation. Heureusement, il est également possible de le désactiver dans My Vodafone, et si nous le faisons, nous arrêterons de voir le numéro qui nous appelle.

Économisez sur Movistar en désactivant ces services

Frais pour le consommation de données supplémentaire: Bien que la plupart des tarifs Movistar aient déjà des données mobiles illimitées, il existe toujours des tarifs limités à un bonus de gigaoctets qui appliqueront un coût supplémentaire si vous l’épuisez. Dans ce cas, un coût de 3 cents pour chaque Mo supplémentaire, bien que vous puissiez éviter sa charge si vous demandez que la vitesse soit réduite à 16 Kbps gratuitement en appelant le 223528 ou depuis le Web.

Le service Messages dictés offre la possibilité d’envoyer un SMS lorsque le numéro que nous appelons ne répond pas. Une voix off nous informera de cette possibilité et si l’appel continue, nous pouvons dicter ce que nous voulons inclure dans le SMS. Le service a un coût de 50 centimes, bien qu’il soit possible de désactiver la voix off du service en appelant le 22217 ou dans My Movistar afin que ce coût ne puisse pas être appliqué, même si c’est par erreur ou confusion.

Bien que le identification de l’appelant est un service de téléphonie mobile traditionnellement gratuit, dans le téléphone fixe il y a des années, cela a cessé de l’être et cela a un coût de 2 euros par mois même si vous ne bénéficiez pas de son utilisation. Heureusement, il est également possible de le désactiver depuis My Movistar, et si nous le faisons, nous arrêterons de voir le numéro qui nous appelle.

Économisez sur Orange en désactivant ces services

Frais pour le consommation de données supplémentaire: bien que la plupart des tarifs Orange disposent déjà de données mobiles illimitées, il existe encore des tarifs limités à un bonus de gigaoctets qui appliqueront un surcoût si vous l’épuisez. Dans ce cas, un coût de 2 euros pour chaque 100 Mo supplémentaire, bien que vous puissiez éviter sa charge si vous demandez que la vitesse soit réduite à 16 Kbps gratuitement en désactivant le service plus des mégaoctets, en envoyant un SMS gratuit au 1470 avec le texte DOWNLOAD.

Bien que le identification de l’appelant est un service de téléphonie mobile traditionnellement gratuit, dans le téléphone fixe il y a des années, cela a cessé de l’être et cela a un coût de 2 euros par mois même si vous ne bénéficiez pas de son utilisation. Heureusement, il est également possible de le désactiver en le demandant au service client en appelant le 1470.

