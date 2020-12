Leurs ventes montent en flèche et leurs stocks sont limités.

Écrit par JuanMi Guirado dans Offres

Bien que nous sachions déjà que Xiaomi et POCO sont séparés, ils continueront cette année à aller de pair avec leurs derniers terminaux. Ce Noël marquera un avant et un après dans la vie des deux entreprises, car leurs ventes ont augmenté extrêmement. Aujourd’hui nous vous apportons deux de ses meilleurs terminaux mobiles à ce jour en valeur pour l’argent et à prix réduit.

Utilisez le coupon ** 3WMES10 * pour réduire le prix de chaque mobile.

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro et le POCO X3 ont tous deux atteint atterrir dans des milliers et des milliers de maisons dans le monde, en particulier en Europe. Ce fait a fait que la mode pour avoir un POCO ou un Redmi Note est devenue une nécessité. Et eux deux énormes smartphones Ce sont deux des meilleures options que vous puissiez avoir pour moins de 200 euros dans leurs versions supérieures.

TOP versions du Redmi Note 9 Pro et POCO X3 avec remise

PETIT X3: la sensation de l’année a été ce POCO X3 qui a ébloui tout le monde. Lors de son lancement, il a réussi à épuiser son stock et ce n’est pas facile sur un mobile. Le succès de ce terminal est tout à fait normal quand on parle de monter un nouveau Processeur Snapdragon 732G, en particulier la fabrication pour le jeu, Batterie de 5160 mAh, avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Son panneau de 6,67 pouces Full HD + avec taux de rafraîchissement de 120 Hz Ils sont une joie, et si vous accompagnez cela d’une caméra quadruple de haute qualité et de 64, 13, 2 et 2 mégapixels, nous parlons de l’un des meilleurs terminaux de l’année. Au fait, il ne manque pas le NFC et la connexion Jack casque de musique. Dans notre revue complète, vous trouverez plus de détails.Redmi Note 9 Pro: côté Xiaomi, la gamme Redmi Note a une étoile, et ce n’est rien de plus que ce Redmi Note 9 Pro. 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. Nous l’avons déjà analysé à son époque, et son processeur Snapdragon 720G, son efficace 5020 mAh batterie et son panneau 6,67 pouces Full HD + nous avons été étonnés. N’oublions pas votre connectivité NFC et prise jack 3,5 mm, ce qui le rend plus complet même si possible.

Deux des meilleures options que nous avons aujourd’hui dans la gamme moyenne et supérieure d’Android de Xiaomi et POCO. Vous ne trouverez pas de meilleurs téléphones pour ce prix et aussi complets.

