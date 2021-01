Digi est l’opérateur indépendant qui a le plus progressé ces deux dernières années grâce à des tarifs qui tendent à rester les plus compétitifs sur le marché du low cost, même si après ses derniers développements, il sera désormais également en concurrence plus étroite avec les opérateurs traditionnels, en proposant des données illimité et fibre jusqu’à 1 Gbps.

Un geste inattendu, qui représente également une révolution pour Digi, car affronter avec une seule marque l’ensemble du conglomérat d’opérateurs regroupés sous le toit des grands groupes de télécommunications. Aucun autre opérateur n’est en concurrence sur autant de fronts à la fois.

Forfaits fibre et mobile bon marché

Au départ avec le mobile à bas prix, puis avec les combinaisons fibre et mobile bon marché, Digi s’est positionné comme l’un des opérateurs les moins chers de ces années. Bien qu’il ait récemment renouvelé son offre, moins de trois mois plus tard, il la repousse avec, peut-être, l’amélioration moins visible, mais d’une grande profondeur pour le marché low-cost sur lequel il a opéré pendant sa phase de forte croissance.

Maintenant, la vitesse minimale du la fibre est devenue symétrique à 300 Mbps. La même vitesse que les opérateurs à coût moyen comme O2, Pepephone ou Virgin Telco; mais pas si courant parmi les opérateurs les moins chers tels que Lowi, Simyo, finetwork ou Amena entre autres. De cette manière, Digi parvient à concurrencer l’ensemble du spectre des marques maison des grands opérateurs, et sans rien de frappant qui nous manque en termes de services proposés par les opérateurs concurrents.

Digi sera l’opérateur le moins cher pour les fibre et mobile, avec ou sans lignes supplémentaires, et pour toutes sortes de besoins de consommation gigantesques.

Fibre Digi 1000 Mbps imbattable

Les seuls opérateurs qui offraient jusqu’à présent des connexions Internet à 1000 Mbps sur tout le territoire ont été Movistar, Vodafone, Orange et Yoigo, avec des prix à partir de 56 euros dans le meilleur des cas, bien qu’avec la proposition de Digi, le coût de contracter uniquement la fibre est réduit à 30 euros par mois.

Si nous combinons 1000 Mbps fibre et mobile, les différences avec Digi augmentent. Non seulement à cause du prix, qui commence à 32 euros chez Digi, mais parce que Digi n’inclut pas le service la télé que nous voyons chez ces mêmes rivaux, comme nous l’avons récemment analysé dans la comparaison des débits avec la fibre 1 Gbps.

Débits de données illimités

Digi est le deuxième MVNO à proposer données mobiles illimitées après l’émergence d’Oléphone, et ce avec des conditions très similaires: pour 25 euros et aucune restriction apparente. Un prix proche de celui proposé par Movistar, Vodafone et Orange de manière promotionnelle, mais sans la 5G comme principal défaut.

Concernant les limitations tarifaires, Digi confirme que la seule restriction est celle indiquée dans ses conditions générales, où elle fait référence au fait qu’elle sera considérée comme l’utilisation déraisonnable dépasse 30 fois la consommation moyenne de données Internet mobile. Sur l’éventuelle restriction du qualité de lecture vidéo en streaming, de l’opérateur ils affirment que «tous les services proposés par DIGI sont pensés pour que leurs clients en profitent de manière optimale et raisonnable“, ce qui nous fait penser qu’ils peuvent appliquer une sorte de limitation.

Les prix et conditions de la tarifs contractuels avec données illimitées, ils sont résumés dans la comparaison suivante.

Sans pour autant nous combinons des données illimitées avec une connexion fibre à la maison, Digi devient aussi le opérateur le moins cher pour 45 euros, laissant Virgin telco en deuxième position avec 52 euros, et Yoigo en troisième position pour 59 euros. Vodafone a un tarif de 55 euros, mais ce mode a une limite de vitesse de 2 Mbps.

Sans autant de restrictions sur la vitesse ou la qualité vidéo, Movistar, Vodafone et Orange proposent des combinaisons à partir respectivement de 71, 65 et 80 euros, avec des conditions et des petits caractères qui sont résumés dans le graphique suivant:

Autres comparaisons de prix