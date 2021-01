Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Beaucoup l’appellent l’argent du futur et c’est que malgré son instabilité, les crypto-monnaies sont déjà enracinées dans la société, et elles gagnent de plus en plus de terrain dans l’économie mondiale. Si il y a quelques années, le Bitcoin ne valait pas grand-chose, aujourd’hui, ils peuvent devenir millionnaires. C’est le cas d’un programmeur du nom de Stefan Thomas, qui s’est récemment fait connaître, qui a en mémoire une somme de plus de 240 millions de dollars à laquelle il n’a pas accès.

Selon le média britannique BBC, via le New York Times, Stefan Thomas est un programmeur né en Allemagne qui a reçu 7002 bitcoins en guise de paiement pour avoir réalisé une vidéo où il explique le fonctionnement de la crypto-monnaie il y a plus de dix ans. À l’époque, cet argent ne valait que quelques dollars, alors Thomas a décidé de le conserver dans une mémoire de mots de passe. Ce que Thomas n’a pas vu venir, c’est que cet argent 10 ans plus tard vaudrait une fortune et qu’il faudrait le retirer de la mémoire, mais il y a un problème: Thomas a oublié le mot de passe.

Comme tout humain, Thomas ne se souvient pas de son propre mot de passe et a actuellement passé 8 de ses 10 tentatives pour accéder à l’argent, avant qu’il ne devienne complètement inaccessible.

“Je m’allongerais sur le lit et y penserais”Dit Thomas. “ETEnsuite, je suis allé à l’ordinateur avec une nouvelle stratégie, et cela n’a pas fonctionné, et j’étais à nouveau désespéré “.

Alex Stamos, un ancien chef de la sécurité de Facebook, a proposé d’aider Thomas à déchiffrer sa mémoire en échange d’un pourcentage de l’argent économisé. Pour le moment, le programmeur n’a accepté aucun type de support.

Thomas a décidé, pour sa propre raison, de placer sa mémoire dans une installation sécurisée, loin des cryptophages, de la tenir à l’écart et d’essayer de ne pas y penser, a-t-il déclaré.

«J’en suis arrivé à un point où je me suis dit:” Que ce soit dans le passé, juste pour ta propre santé mentale “., m’a dit.

