La Révélation de l’utilisateur de Reddit sur Xbox Series S Cela me rappelle, à défaut d’être confirmé, l’époque où un mégaoctet était un mégaoctet, et quand ils vous vendaient un appareil d’une capacité de 200 mégaoctets, vous obteniez 200 mégaoctets. Le premier changement pour le pire est venu quand on a commencé à se référer à mille mégaoctets comme un gigaoctet, nous “volant” 24 mégaoctets pour chaque gigaoctet (ce qui était en fait plus, car dans certains cas chacun de ces mille “mégaoctets” était composé de mille kilo-octets, qui à leur tour étaient constitués de 1000 octets … ils n’ont pu retirer aucun bit des octets, mais seulement parce que c’était trop compliqué.

Il s’agissait ensuite de compter la capacité de stockage totale des appareils, sans en déduire l’espace occupé par le logiciel nécessaire à leur fonctionnement. Quelque chose qui peut encore avoir un succès si nous parlons d’une fraction minimale, mais qui gagne en pertinence au fur et à mesure que l’espace “perdu” grossit. Et c’est le problème qui, selon l’utilisateur de Reddit, affecte la Xbox Series S, car ses 512 gigaoctets théoriques de capacité, seuls 364 sont utilisables par l’utilisateur pour installer des jeux et des applications, ainsi que pour enregistrer des jeux et d’autres ressources et fichiers. Quelque chose dont nous vous avions déjà prévenu à l’époque.

Et si vous vous demandez si c’est beaucoup ou peu, je vous rappelle que Call of Duty Black Ops Cold War, si nous voulons en profiter dans sa splendeur maximale, a besoin d’environ 250 gigaoctets. Ou que Flight Simulator, hors de la boîte, dépasse déjà 100 concerts. Et le problème est que, rappelez-vous, la Xbox Series S est l’édition numérique de la nouvelle génération de Xbox, c’est-à-dire la version sans lecteur optique et dans lequel, par conséquent, 100% des fichiers du jeu doivent être installés sur le SSD de la console.

Donc, et c’est quelque chose auquel il faut consacrer au moins quelques minutes de réflexion, nous parlons d’une console qui peut ne pas avoir la capacité de stockage nécessaire pour avoir deux jeux exigeants installés en termes de capacité. Et oui, il y a sûrement beaucoup d’autres titres plus modestes dans ce sens, mais cela me semble une énorme limitation, qui peut déjà avoir un certain impact dans le présent, et sans aucun doute gagnera beaucoup plus de poids à l’avenir, obliger les utilisateurs Xbox Series S à acheter un lecteur de stockage externe.

Et si le point de départ de la Xbox Series S à cet égard est déjà mauvais, il y a trois points que nous devons prendre en compte pour l’avenir:

le futures mises à jour du système d’exploitation de la Xbox Series S pourra augmenter la taille occupée. laissant encore moins d’espace disponible à l’utilisateur. C’est exactement la même chose avec mises à jour du jeu. Sauf pour les quelques exceptions où le développeur optimise un jeu en réduisant sa taille, la plus courante est que les mises à jour ajoutent plus de concerts à la liste des exigences. Alors que de nouveaux titres spécifiques à cette nouvelle génération apparaissent, il ne fait aucun doute que cl’espace disque moyen requis par titre apparaîtra.

Soyons clairs, pour la plupart des utilisateurs de la Xbox Series S, l’élargir avec une cellule externe sera une action essentielle à moyen terme. Et oui, il est vrai qu’il sera possible d’utiliser des disques externes avec une connexion USB 3.2, mais la diminution que ceux-ci peuvent entraîner dans les performances globales de la console en font pas l’option la plus conseillée. Autrement dit, pour maintenir les performances et gagner en capacité, il faudra investir pas moins de 200 euros dans une carte d’extension, ce qui nous amène, directement, au prix de la Xbox Series X qui, vu ce que nous avons vu, semble au final être le meilleur achat de la nouvelle génération de Microsoft.

Quoi qu’il en soit, et compte tenu de cette énorme limitation, Il ne cesse d’attirer mon attention sur le fait que Microsoft n’a pas choisi de fournir un téraoctet de capacité (moins l’espace occupé par l’agent) pour la Xbox Series S, tout comme Sony l’a fait avec les deux éditions de PS5. Et oui, je sais que la série S est 100 euros moins chère que son homologue Sony, ce qui me frappe comme un coup dur de la part de Microsoft. Le problème est que, même en économisant une centaine d’euros, si je dois installer les jeux de deux sur deux, pour moi ça perd beaucoup d’attrait.

Que penses-tu? Pensez-vous que Microsoft a échoué avec le SSD de la Xbox Series S ou, au contraire, pensez-vous que la différence de cent euros avec sa «paire» Sony et les 200 par rapport à la Xbox Series X le justifie?