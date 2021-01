Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

League of Legends est l’un des jeux les plus populaires de la planète, donc ce n’est un secret pour personne que le MOBA fait une tonne d’argent pour Riot Games. Les chiffres le montrent, ce n’est qu’en 2020 que League of Legends a généré plus de 1,75 milliard de dollars de revenus. Ces chiffres sont fournis par SuperData, une société dédiée à la surveillance du marché du jeu vidéo, et son rapport révèle pas mal de données intéressantes.

Il est intéressant de noter que sur les 10 jeux gratuits qui mènent le sommet des gains en termes de microtransactions, seuls 2 ne sont pas mobiles, ce qui réaffirme que le marché mobile est celui qui donne le plus d’argent à l’industrie aujourd’hui. De ce top League of Legends, il occupe la sixième place, en dessous de titres tels que Honor of Kings ou Free Fire.

Le rapport révèle une grande absence et c’est que Fortnite a été hors du top 10 des gains en 2020. La bataille royale a généré un peu plus d’un milliard cette année, pas moins, mais cela l’a laissé derrière les titres du marché mobile, qui ont été portés sur leurs épaules en 2020.

