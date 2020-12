World of Warcraft réussit avec Shadowlands

Activision a publié une note d’entreprise pour annoncer que World of Warcraft: Shadowlands a vendu 3,7 millions d’unités dans le monde le 23 novembre. De cette façon, la huitième extension du MMORPG d’Activision Blizzard devient le jeu PC le plus vendu de tous les temps après avoir dépassé Diablo III, qui s’est vendu à 3,5 millions d’exemplaires le 15 mai.

Ce ne sont pas les seules données partagées par Activision, qui a également expliqué que dans les mois précédant le lancement de l’extension, World of Warcraft a atteint son plus grand nombre de joueurs avec des abonnements mensuels ou à long terme au cours de la dernière décennie en tenant compte de l’Occident et de l’Est. Les joueurs ont passé plus de temps Azeroth à ce jour comme à la même période au cours de l’une des 10 dernières années. En outre, le temps de jeu total cette année à ce jour a presque doublé par rapport à la même période l’an dernier.

Avec toutes ces données, World of Warcraft consolide son règne en tant que jeu PC et au sein du genre MMORPG. L’attente pour Shadowlands a fini par en valoir la peine et le premier raid de l’extension est sur le point de commencer: Château Nathria, qui sera disponible sur les difficultés normales et héroïques. Des donjons mythiques et le mode Joueur classé contre Joueur seront également ajoutés.

