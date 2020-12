Apple a acheté Shazam en décembre 2017. Trois longues années se sont écoulées depuis, dont une saison complète de la série des coronavirus, et maintenant les Américains ont décidé de faire un certain nombre de changements. Entre eux, donner un coup de jeune à l’interface de votre application de reconnaissance de chanson.

Mais sans aucun doute, le plus intéressant des nouveaux changements introduits concerne un changement de format ou, plutôt, une extension des formats. Maintenant, Shazam n’est pas seulement une application pour téléphones mobiles, maintenant il a également une page Web. Bien sûr, en version bêta pour l’instant.

Nouvelle image et nouveau site web

Comme on dit, Apple a décidé de passer un certain temps à appliquer certains changements à Shazam, et l’un d’eux a à voir avec l’apparence de l’application. Shazam est maintenant plus aligné avec Les guides maîtres qui régissent le service Apple Music, peut-être planifier une sorte de fusion dans le futur. Par exemple, Apple Music trouve des chansons directement à l’aide du moteur Shazam.

L’interface de Shazam est modernisée avec les dernières modifications appliquées, avec un grand bouton central qui nous invite à utiliser la reconnaissance de chanson et à accéder à une liste de musique précédemment reconnue en faisant glisser vers le haut. Maintenant nous avons L’historique d’utilisation de Shazam à portée de main. Les pistes sont désormais plus facilement synchronisées avec Apple Music et Spotify.

Mais en plus de cela, Shazam a un nouveau site Web. Nous pouvons maintenant accéder à shazam.com pour utiliser le même moteur de reconnaissance musicale via navigateur. Nous devrons utiliser le microphone de l’appareil en question, bien sûr, en lui accordant les autorisations appropriées mais le nouveau site Web est lancé en version bêta pour Safari, Chrome, Firefox et Chrome OS.

