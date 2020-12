Jusqu’à l’arrivée de Dragon Ball Super, Shenron était l’être le plus puissant de Dragon Ball. Le dieu dragon de la terre, capable de réaliser tout souhait devant lequel il a rassemblé les 7 boules, était l’un des symboles les plus importants de la saga. Au début, la série tournait autour de sa recherche et les épisodes dans lesquels il est apparu ont été bien accueillis par tous les téléspectateurs.

Bien qu’actuellement, ce Shenron n’intimide pas autant et n’ait pas la même importance qu’auparavant, il reste la figure principale et le symbole de l’anime. Par conséquent, il y a encore ceux qui lui rendent hommage de différentes manières, notamment avec des illustrations ou des tatouages. Cependant, Aujourd’hui nous vous apportons un plus spécial et rare à voir, dans cet être, un cosplay:

Mon cosplay Shenron! [self] de r / cosplay

L’utilisateur de Reddit “hoodbobthugpants” a partagé avec la communauté ce cosplay de @Daemeryss, un cosplayer Instagram. Enfin, si vous aimez les fanarts dédiés à Shenron, nous vous recommandons celui-ci au look réaliste, et ce gigantesque illustré uniquement à la craie blanche.

