Heureusement ou malheureusement (puisqu’en Europe il faudra encore attendre l’année prochaine 2021), Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster Il est désormais disponible sur la Nintendo Switch japonaise (mais aussi sur la PS4 de ce pays du soleil levant). Ainsi, comme prévu, les réseaux sociaux ont été remplis de contenu de la version remasterisée de ce classique culte et, par conséquent, les joueurs occidentaux peuvent jeter un œil à ce à quoi ressemblera précisément la version de la console hybride. nous un peu plus tard.

Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster montre comment cela fonctionne sur Nintendo Switch dans un nouveau gameplay

Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster est déjà une réalité au pays du soleil levant, donc si nous connaissons quelque chose de la langue et ne pouvons pas attendre, nous pouvons toujours en obtenir une copie via l’eShop ou via l’importation. Quoi qu’il en soit, la vérité est qu’il existe déjà des vidéos nous montrant les premières mesures de ce titre tant attendu, comme celui que la chaîne justonegamr a mis en ligne, qui dure plus de 2 heures, il est donc plus que clair pour nous à quoi ressemble cette version. Ainsi, nous pouvons y voir le début du jeu et, surtout, certains des environnements à travers lesquels nous allons nous déplacer et certains des combats auxquels nous devrons participer, car un RPG ne peut pas ne pas avoir d’affrontements contre de puissants ennemis qui veulent nous anéantir à tout moment.

Voir également

De cette façon, et regardant avec beaucoup d’envie ces vidéos de Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster, les joueurs de cette partie de la planète n’ont d’autre choix que d’attendre encore un peu jusqu’au printemps 2021. Et vous, allez-vous en faire une copie dès qu’elle sera disponible?

La source

Cela pourrait t’intéresser