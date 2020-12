Premier épisode disponible le dimanche 6 décembre, Funimation, le principal fournisseur d’anime, est ravi d’annoncer que le premier épisode sous-titré de la saison finale d’Attack on Titan sera lancé dimanche 6 décembre à 12h45 PT/2h45 CT et sera disponible sur son service de streaming aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Irlande. SimulDub™ Les épisodes de la saison seront disponibles à une date ultérieure.

La saison finale d’Attack on Titan s’annonce comme la plus chargée d’action à ce jour, MAPPA ayant pris en charge la production de la série après un mandat spectaculaire de WIT Studio pour les trois premières saisons.

Bon l'épisode 1 est incroyable REINER A FAIS UN PUTAIN DE GLOW UP ET UNE MASTERCLASSE EN PRIME #ShingekiNoKyojin pic.twitter.com/OqQl5zD1Oi — 𝐇𝐢𝐦𝐚 🍂 (@ttv_Hima) December 6, 2020

Pour les fans de l’anime acclamé par la critique qui veulent revivre l’action, les saisons 1 à 3 sont actuellement disponibles en sous-titrage et en doublage sur Funimation. Les trois saisons d’Attack on Titan sont également disponibles en Blu-ray, DVD et Digital HD et peuvent être achetées sur funimation.com ou chez certains détaillants. Des figurines de collection, des personnages Funko Pop ! et d’autres produits d’Attack on Titan sont disponibles dans la boutique Funimation.

Mdr ils savaient qu’ils ne pouvaient rien montrer sans spoil, du coup ils ont décidé de rien montrer #ShingekiNoKyojin #AttackonTitanFinalSeason #EREN pic.twitter.com/6jOwor6E1X — Nishiki (@Niskikii) December 6, 2020

La série d’anime Attack on Titan (“Shingeki no Kyojin” en japonais) est adaptée de la série de manga à succès de Hajime Isayama, qui raconte le combat des derniers habitants de l’humanité contre des géants mangeurs d’hommes appelés Titans. À ce jour, la série de mangas compte 32 volumes au total, avec un tirage estimé à plus de 100 millions d’exemplaires dans le monde entier.

Bordelllll cet épisode 1 ! Vraiment super surpris de la qualité d'adaptation. Les Titans en CGI étaient clairement pas déplaisants à regarder ! MAPPA a vraiment fait du bon boulot ! Merci à @Wakanim !#AOTFR #AttackonTitanFinalSeason #ShingekiNoKyojin pic.twitter.com/av1zEnA73U — L'attaque des Titans「進撃の巨人」 (@ShingekiFR) December 6, 2020

