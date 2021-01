Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Récemment, l’un des plus grands sites d’anime au monde, Crunchyroll, a révélé quels étaient les anime les plus visionnés de l’année dernière 2020 dans le monde, avec des données divisées par régions de la planète. Dans ceux-ci, nous pouvons voir des tendances intéressantes, car comme vous pouvez l’imaginer, tout le monde ne consomme pas le même contenu ou n’a pas les mêmes appréciations.

Par exemple, en Asie, on note une forte prédominance de Boruto: Naruto Next Generations, qui est l’anime le plus regardé dans près de 30 pays du continent. Ou la tendance en Europe de l’Est pour les anime comme Tour de Dieu, des données qui contrastent assez avec le reste du continent.

Vous pouvez voir ici les titres d’anime les plus consultés dans chaque région:

Amérique du Sud et Amérique centrale:

Amérique du Nord:

L’Europe :

Asie:

Afrique:

Océanie:

Moyen-Orient et Afrique du Nord:

Compte tenu de ces données, l’anime le plus regardé au monde (sur crunchyroll) est Black Clover, étant le plus regardé dans 87 pays, suivi par Jujutsu Kaisen dans 71 pays et Boruto, étant le plus regardé dans 32 pays.

Liste complète:

Black Clover (87 pays) Jujutsu Kaisen (71 pays) Boruto: Naruto Next Generations (32 pays) My Hero Academia (23 pays) Tour de Dieu (10 pays) Le Dieu du lycée (10 pays) Attaque sur Titan (6 pays) ) Re: ZERO -Starting Life in Another World- (1 pays)

