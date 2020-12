Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Parmi les créatifs qui ont contribué à façonner Resident Evil 4, l’un des épisodes les plus mémorables de la franchise, figure Shinji Mikami, qui a été scénariste et réalisateur du projet. Ce développeur a continué dans l’industrie du jeu vidéo et a fondé ces dernières années le studio Tango Gameworks avec l’idée de continuer à produire des jeux tout en aidant à forger les prochaines générations de développeurs sans être aussi impliqué dans les projets. Cependant, la création n’exclut pas la possibilité de diriger un jeu final.

Bien que Tango Gameworks travaille déjà sur son nouveau projet, GhostWire: Tokyo, sachez que Shinji Mikami n’est plus aussi impliqué dans ce projet, mais a plutôt quitté le jeu en charge du réalisateur Kenji Kimura et Ikumi Nakamura, qui ont quitté le projet après avoir annoncé son départ du studio l’année dernière.

Malgré cela, Mikami ne prendra pas la place de Nakamura, mais laissera le projet entre les mains du réalisateur Kimura et déclara qu’il ne se rendra au développement du jeu que pour “résoudre les problèmes tant qu’il y aura des problèmes à résoudre”.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Mikami pense que les créations culminent dans la trentaine.

Mikami n’exclut pas de diriger un dernier match

Le dernier projet auquel Shinji Mikami s’est entièrement consacré était The Evil Within, l’épisode d’horreur qui a fait ses débuts en 2014. En effet, le développeur a promis que ce serait son dernier projet, mais ce qui est intéressant, c’est que dans une interview avec Variety le créatif, 55 ans, a déclaré qu’il n’exclut pas la possibilité de revenir diriger un dernier match de sa carrière, tant qu’il réalise pleinement sa vision.

«Je pense que si j’avais l’opportunité de faire un jeu du début à la fin, c’est complètement ma vision, alors ce serait certainement mon dernier grand projet en tant que réalisateur. Ce serait probablement la chose la plus proche de ce genre de «dernier match que je mène», expliqua Mikami.

Quel pourrait être ce dernier jeu Mikami? Jusqu’à présent, ce n’est pas connu avec certitude, mais il est important de mentionner qu’il y a une possibilité que ce soit “Noah”, l’un des prototypes qui est finalement devenu The Evil Within.

Selon les informations de l’interview, cette version prématurée de The Evil Within était très différente du jeu qu’elle est devenu et Mikami a clairement indiqué qu’elle aimerait faire partie de ce projet au cas où il serait possible de développer davantage cette idée.

Souhaitez-vous que Shinji Mimkami dirige un dernier projet? Quel jeu créatif avez-vous le plus aimé? Dites le nous dans les commentaires.

Cette année a été une période de test pour de nombreux studios et c’était définitivement pour Tango Gameworks, qui a dû s’adapter à la pandémie. Mikami a même profité de cette période pour alimenter sa créativité, car elle a indiqué que ce thème pouvait inspirer ses futures œuvres. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Shinji Mikami en visitant cette page.

