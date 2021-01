On fait du shopping comme tous les vendredis pour profiter du meilleures affaires Vendredi rouge. Nous répétons l’approche habituelle avec une sélection variée de technologie et d’électronique au meilleur prix chez nos revendeurs de référence, Amazon et PcComponentes, aujourd’hui en pensant surtout à ceux achats magi.

Tous les appareils matériels Amazon sont réduits jusqu’au 4 janvier. Il y a de tout. Assistants d’écho, diffuseurs Fire TV ou lecteurs de livres électroniques Kindle. En tenant compte du fait que les plus petits de la maison sont fondamentaux dans les achats des Rois Mages, nous vous laissons ici un large choix de jouets pour tous les âges. Les smartphones sont un autre des articles préférés à donner ou à donner à ces dates. Samsung a une bonne collection de mobiles à prix réduit. Il y a tout et tous les prix. Le Xiaomi Poco X3 NFC 6 / 128GB Grey Free Shadow, coûte 229 euros. Et si vous préférez les tablettes, Huawei propose deux modèles à prix réduit: MediaPad et MatePad à partir de 139 euros. Jusqu’à 25% de réduction sur les accessoires Trust. Il y a tout à un bon prix. Microsoft Surface Pro 7 Intel Core i5-1035G4 / 8 Go / 128 Go SSD / 12,3 ″ Platinum Touch, pour 859 euros. Ordinateurs portables MSI en vente à partir de 949 euros. Pour les personnes âgées, sélection de télévisions et barres de son en vente. Offres sur les produits de soins personnels et de soins personnels Philips. Il existe des rasoirs, des épilateurs ou des brosses à dents pour hommes et femmes. Économisez sur une sélection d’ordinateurs portables de jeu ASUS, comme un ROG Strix de 17 pouces pour 1249 $. Le Lenovo Legion Y540 – 15,6 ″ FullHD 144Hz Gaming Laptop, est proposé à 1 099 euros. Et si vous préférez un ordinateur de bureau, vous avez le SSD Lenovo V530-15ICR Intel Core i5-9400 / 8 Go / 256 Go, pour 599 euros. Jusqu’à -50% de réduction sur les accessoires de jeu Razer. Chromebook Flip Z3400FT d’Asus Intel Core m3-8100Y / 8 Go / 64 Go eMMC / 14 ″ Touch, pour 479 euros. Réductions sur les robots aspirateurs pour la maison de Rowenta, à partir de 199 euros. Les jeux vidéo ne peuvent pas être absents des achats de Three Kings. Vous avez les Sims 4 pour 9 euros ou FIFA 21 pour 29 euros. Jusqu’à 30% de réduction sur les produits Oral-B, comme un kit complet de brosses à dents électriques. Moniteurs Acer en vente, à partir de 89 euros. Le scooter électrique SmartGyro Rockway est en vente au prix de 529 euros. Le HUAWEI MateBook X Pro ultraportable haut de gamme (écran tactile 13,9 ″ 3K QHD, Intel Core i7-10510U, 16 Go de RAM, SSD 1 To, Nvidia GeForce MX250) pour 1399 euros. SSD Crucial en vente, comme le MX500 de 500 Go pour 56 euros. Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 Intel Core i5-1135G7 / 8 Go / 256 Go SSD / 13,3 ″ Touch Convertible, pour 999 euros. Cartes mères ASUS en vente. Il y en a pour toutes les plateformes. Microsoft Surface Laptop 3 Intel Core i5-1035G7 / 8 Go / 128 Go SSD / 13,5 ″ Platinum Touch, pour 969 euros. Réductions sur les moniteurs, de BenQ, Dell et Millenium. La webcam Logitech HD C270 ne coûte que 45 euros. Offre sur les enceintes et écouteurs Harman / JBL. Jusqu’à 20% de réduction sur la connectivité D-Link et la maison intelligente. Haut-parleur sans fil Bose SoundLink Mini II Special Edition Triple Black, pour 199 euros. Offre sur une sélection de produits de cuisine Russell Hobbs. Réductions sur la mémoire et les produits de stockage SanDisk.

Remarque: Cette sélection contient quelques liens de nos affiliés, mais aucun des produits inclus n’a été proposé ou recommandé par eux ou leurs fabricants, mais choisi à notre propre discrétion.