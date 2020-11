L’utilisateur mobile moyen utilise n’a rien à voir avec le haut de gamme.

Écrit par Carlos Rubio Mazas

Plus d’une fois, nous avons découvert comment être le mobile parfait. Tu as sûrement un écran taux de rafraîchissement élevé, processeur de nouvelle génération, section photographique exceptionnelle et une autonomie allant jusqu’à près de deux joursParmi de nombreux autres extras comme NFC, prise de technologie 3,5 ou 5G; le tout accompagné d’un design haut de gamme.

Malheureusement, un téléphone avec ces fonctionnalités ce ne serait pas vraiment bon marché. Étant donné que de nombreuses gammes élevées actuelles dépassent la barre des 1000 euros, il est normal que cela ait également été le cas.

Par conséquent, la réalité est assez différente à tel point que la plupart des utilisateurs de téléphones optent pour une portée faible ou moyenne. Alors aujourd’hui on n’imaginera plus ce que serait le mobile parfait mais parlons-en dont le mobile qui utilise la moitié de la planète.

C’est le type de téléphone le plus couramment utilisé

Selon AnTuTu a récemment publié, plus de terminaux utilisés par les utilisateurs peu ou rien à voir avec le téléphone de rêve idéal.

Il faut donc utiliser les smartphones souvent le service AnTuTu sont des téléphones avec des écrans de 6,4 pouces ou moins. 17,2% d’utilisation, suivis des smartphones 6,3 pouces (14,7%) et 6,5 pouces (13%). Rappelons qu’Android a déjà mis sur les tablettes les téléphones à petits écrans et que seul Apple semble parier sur eux.

Bien que la taille de l’écran augmente, la résolution de ceux-ci semble avoir augmenté. La résolution 1080 est aujourd’hui la norme quelle que soit la taille de l’écran une présence de près de 36%.

Quant au cœur des smartphones, à savoir le processeur, Ici, nous constatons que Qualcomm envoie avec une part de 57,5% suivi par les processeurs Samsung 15%. Il faut cependant montrer que MediaTek est passé à 12,4%, en partie du fait de l’émergence de smartphones économiques chinois compatibles avec la 5G.

Parlons de la RAM et ici nous serons laconiques. Les modèles avec 6 Go de RAM sont les plus avec 34,3%. Cela confirme clairement que les 12 Go de mémoire d’un smartphone ne sont pas nécessaires.

Il est révolu le temps où les smartphones avec 8 Go de mémoire de stockage. Les systèmes d’exploitation occupent de plus en plus les applications deviennent de plus en plus lourdes et peu de téléphones ont déjà un slot microSD de sorte que le stockage devrait augmenter. 128 Go est la capacité de la plupart des smartphones du marchéBien qu’il existe encore de nombreux smartphones avec 64 Go de stockage.

Et pour essayer de mettre fin à l’un des problèmes les plus controversés d’Android: fragmentation. Bien que les marques prennent de plus en plus au sérieux la mise à niveau de leurs appareils et leur prise en charge, les inégalités persistent.

La version actuelle du système d’exploitation de Google est Android 11 bien que le graphique d’AnTuTu n’apparaisse pas. Facturés comme «autres», occupent 1,8% du marché actuel. Une chose assez inquiétante. De plus, la plupart des appareils Android comptent 10 (63,3%) et Android 9 (28%).

En bref, le smartphone pratiquement tout le monde dispose d’un appareil avec un écran de 6,4 pouces, 1080p, Qualcomm Snapdragon, 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire de stockage et processeur 10 du système d’exploitation Android. Êtes-vous d’accord avec le smartphone que vous avez dans votre poche?