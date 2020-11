Les podcasts sont un pari fort au sein de Spotify et cela peut être un bon exemple de pourquoi.

Ces derniers temps, nous avons vu la figure du podcast émerger comme de la mousse. Notre rythme de vie plus rapide et notre faible envie de dépendre de «l’ici et maintenant» ont conduit à l’émergence de formats qui nous permettent de décider quand nous voulons profiter du contenu au-delà des films et des séries et, là, les podcasts ont gagné des adeptes.

Spotify est l’une des plateformes qui a apprécié cette tendance et celle qui l’a le plus démontré avec des investissements spécifiques.

En fait, au cours des deux dernières années la société a acheté plusieurs productions de podcast renommé et a recommandé à ses utilisateurs d’écouter des podcasts et pas seulement des chansons.

Eh bien, les dernières nouvelles concernant le mariage Spotify-Podcast pourraient prendre la forme de abonnement uniquement pour les podcasts. Pour le moment, il n’y a pas de confirmation officielle, mais il y a des indices clairvoyants qui, au moins, Spotify pense à quelque chose de grand liés à ce format de contenu audiovisuel.

Allons aux détails.

Sondages auprès des utilisateurs de podcast

Le président de Variety, Andrew Wallestein, a partagé sur Twitter ce qui pourrait être une énorme première. Selon les captures d’écran qu’il a lui-même postées sur le réseau social de l’oiseau, Spotify se lance Enquêtes aléatoires de ses utilisateurs avec des podcasts comme protagonistes.

À la suite des questions, on peut deviner que le service de musique envisagerait de se lancer jusqu’à quatre forfaits mensuels différents uniquement pour les podcasts, ce serait dans une fourchette de prix entre 3 $ et 8 $.

Bien sûr, il semble que @Spotify envisage de lancer un plan de podcast premium basé sur le sondage que j’ai été invité à remplir lorsque j’ai ouvert son application ce matin … pic.twitter.com/6XjsWC79sn – Andrew Wallenstein (@awallenstein) 6 novembre 2020

Les principales différences seraient les inclusion de petites annonces dans le contenu exclusif du plan de base (nous soupçonnons moins souvent que ce qui est actuellement montré), ou un accès anticipé et aucune publicité pour le plan plus cher.

Dans les mêmes sondages que Wallestein a partagés, il n’y a aucun type de compatibilité avec les abonnements Spotify actuels, un aspect qu’il n’a pas aimé et qu’il ne fera sûrement pas avec les abonnés Spotify actuels.

Comme nous l’avons vu précédemment, il n’y a pas tout type de déclaration de la société annonçant cette inclusion, mais le fait que vous interrogiez les utilisateurs sur la possibilité d’inclure des plans uniquement pour les podcasts nous amène à penser qu’au moins, ils y réfléchissent.

La seule chose que nous avons lue à ce sujet ont été les déclarations de un porte-parole Spotify sur The Verge:

À partir de Spotify, nous effectuons des sondages auprès de nos utilisateurs de temps en temps pour améliorer leur expérience sur la plateforme. Certains d’entre eux finissent par nous ouvrir la voie pour que nous en ayons une plus large connaissance et d’autres nous servent de leçons importantes.

Nous continuerons à informer.