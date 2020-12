Figurine en édition limitée Pokémon Sword and Shield

Si vous faites partie des chanceux qui ont joué le titre incroyable de Pokémon Épée et bouclier, alors tu dois rencontrer Raihan, un des animateurs de gym de la région de Galar et, en outre, considéré comme le plus fort et le Le principal rival de Léon.

Être l’un des personnages les plus forts du jeu vidéo, la franchise Pokémon a décidé de faire un incroyable figurine pour exalter les vertus du personnage. Vous allez adorer le résultat!

Votre collection de Pokémon ne sera pas complète si vous n’avez pas la figurine Raihan

Ce chiffre rejoint le collection de figurines inspirées des personnages Pokémon, sera en vente sur Amazon Japon et les répliques seront disponible jusqu’à épuisement des stocks. La figure aura le même normes de qualité comme toutes les figurines d’action publiées.

Vous allez adorer cette figurine Pokémon Sword and Shield

En tant que telles, les répliques comprendra 2 visages avec des expressions différentes, neuf styles de mains, une Poké-ball, deux téléphones Rotom et leur inévitable Pokémon Duraludon. Le prix de ce chiffre sera 93,64 euros. Achèteriez-vous cette figurine si elle était disponible dans votre pays?

