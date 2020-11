En attendant la première de la PS5 en Europe, faites-nous part de vos impressions avec la nouvelle génération de Microsoft.

Si vous faites partie de ceux qui apprécient la Xbox Series X à la maison depuis quelques jours et Xbox Series SQue pouvez-vous nous dire sur ces premiers jours avec le nouvelle génération de Microsoft? Êtes-vous satisfait de l’achat? Avec quel jeu avez-vous sorti la console? Qu’est-ce qui vous surprend le plus dans ces appareils? Dans Jeux 3D Nous sommes très intéressés à connaître vos premières impressions avec ces machines, c’est pourquoi nos lecteurs spéciaux Opinan vous sont plus que jamais dédiés.

La série Xbox a été le plus grand lancement de l’histoire de la XboxIci, dans le magazine, nous vous avons déjà proposé une analyse de la Xbox Series X et S, et une partie de la rédaction a commenté ses premières impressions avec la console pendant des jours, comme nous l’avons fait lors de notre dernier Supershow, nous voulons donc maintenant vous entendre. Compte tenu des récentes déclarations de Phil Spencer, dans lesquelles il a déclaré que la Xbox Series n’a pas besoin d’exclusivités lors de sa première pour réussir, qu’en pensez-vous? Dans quelle mesure l’absence de Halo Infinite vous a-t-elle affecté dans cette version?

La vérité est que, sans données concrètes, Microsoft a déjà annoncé que la Xbox Series est le plus grand lancement de l’histoire de la Xbox, ce qui conforterait ces propos de l’exécutif de Microsoft. Mais aujourd’hui, ce n’est pas le moment de parler de ventes, mais de sensations; de ton expérience avec les deux consoles de nouvelle génération que Redmond a mises en vente dans le monde entier, mettant en avant des services tels que Xbox Game Pass, ou les améliorations visuelles dérivées de l’utilisation de Smart Delivery, ou des fonctions telles que Quick Resume et rétrocompatibilité avec tous générations de Xbox.

Nous ne vous divertissons plus, car vous êtes ici le protagoniste. N’hésitez pas à participer à l’enquête et bien sûr laissez votre commentaire en parlant de vos premières impressions avec Xbox Series X ou Series S lors de ces premiers jours de la nouvelle génération.

