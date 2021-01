Si les vôtres sont des séries politiques, voici quelques alternatives que vous allez adorer.

Écrit par Ender Arrieta sur Netflix

Netflix

Netflix sort en juillet 2020

Astuces Netflix

Codes secrets Netflix

Borgen était une série danoise créée par Adam Price qui passe par les étapes de Birgitte Nyborg qui finit par devenir la première femme au poste de Premier ministre du Danemark alors que nous explorons la politique intérieure du pays. Le terme “Borgen” c’est comme ça qu’on le sait familièrement Palais de Christiansborg au Danemark.

La série a eu un total de 3 saisons entre 2010 et 2013. La série montre différents partis politiques avec des noms fictifs mais qui sont équivalents aux vrais partis de Danemark. À l’origine, la série était produite par la chaîne Radio Danmarks, cependant, vous pouvez déjà en profiter le catalogue Netflix en Espagne, mais si vous voulez des alternatives très similaires à Borgen, ici nous vous apportons une liste très intéressante.

La Couronne

C’est une série créée par Peter Morgan et produit par Morgan Rive gauche et Sony Pictures Television pour Netflix dans lequel l’histoire de la Reine Isabelle II et tous les événements politiques et sociaux de la monarchie britannique de 1947 à nos jours. Il a actuellement 4 saisons publiées sur la plate-forme.

Année: 2016, Saisons: 4, Épisodes: 40, Durée approximative: 45 minutes.

Château de cartes

C’est une série créée par Beau Willimon et en vedette dans ses premières saisons par Kevin Spacey comme Frank Underwood et Robin Wright comme sa femme Claire Underwood. La série suit ce couple mari et femme alors qu’ils gravissent les échelons du gouvernement américain aux postes les plus élevés et les plus puissants de la politique américaine.

Année: 2013, Saisons: 6, Épisodes: 73, Durée approximative: 45 minutes.

Rébellion

Il s’agit d’une mini-série irlandaise qui retrace les événements de l’insurrection de Pâques de 1916 lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Ces événements sont suivis par un groupe d’amis Dublin, Belfast et Londres qui finissent par avoir des rôles très importants dans l’indépendance de Irlande.

Année: 2016 Saisons: 1.Épisodes: 5.Durée approximative: 55 minutes.

La Russie des Romanov

Cette série raconte l’histoire de la dynastie des Romanov jusqu’à sa chute. La série retrace les années entre 1825 et 1918 où quatre tsars ont tenté de faire face à la pression de la réforme constitutionnelle et de la révolution, ainsi qu’aux affrontements sanglants et traumatisants de l’époque.

Année: 2016 Saisons: 1.Épisodes: 3.Durée approximative: 59 minutes.

Œillères Peaky

Ceci est une série avec Cillian Murphy dans lequel il suit les traces de Thomas Shelby en tant que chef de la famille Shelby et du gang de gangsters Œillères Peaky alors qu’il monte dans les rangs de leur société pour obtenir des positions respectées et puissantes dans le gouvernement de la Grande-Bretagne dans les années 1930 et 1930.

Année: 2013 Saisons: 5 épisodes: 30 Durée approximative: 55 minutes. Savoir plus: Si vous avez aimé Merlí, vous allez adorer ces 4 autres séries Netflix similaires