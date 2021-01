La série mythique est toujours à l’antenne, mais vous avez ici de bonnes alternatives pour Grey’s Anatomy dans Prime Video.

Écrit par Daniel Villagrasa sur Amazon

Grey’s Anatomy est l’une des plus anciennes séries activesEn fait, il a récemment lancé sa 17e saison, avec un énorme casting d’acteurs qui racontent toutes sortes d’histoires d’hôpitaux depuis des années du point de vue d’une bonne poignée de médecins. La pertinence de cette série a inspiré d’autres œuvres du style en son temps, même si en même temps l’influence d’une autre série mythique comme ER est indéniable.

Actuellement, vous pouvez trouver Grey’s Anatomy sur Amazon Prime Video, l’une des alternatives les moins chères aux autres plateformes de VOD telles que Netflix ou HBO, mais la plateforme vidéo d’Amazon propose également quelques alternatives à cette série de plus de 300 épisodes, ci-dessous Nous passons en revue ces 5 alternatives Amazon Prime Video à Grey’s Anatomy.

Maison

Si l’on pense à une série de médecins, le visage de Hugh Laurie vient sûrement à l’esprit, maison de docteur dans la série du même nom. Cette série a volé le cœur de millions de téléspectateurs à travers le monde grâce à la personnalité d’un médecin qui a brisé les stéréotypes de tout ce qui était établi jusqu’à présent par les produits de divertissement. Étant un grand professionnel de la santé mais avec un caractère apathique et sarcastique, House a gagné toutes sortes d’ennemis. Et on ne parle même pas de leurs drames personnels …

Le Dr Gregory House est sans tact et ne parlerait pas à ses patients s’il pouvait l’aider. Gérant une douleur physique constante, il utilise une canne pour accentuer son comportement brutalement honnête et cruel tandis que sa pensée non conventionnelle et ses instincts impeccables lui prêtent un grand respect.

Année: 2005 Saisons: 8 Épisodes: 117 Durée approximative: 44 minutes.

New Amsterdam

New Amsterdam est une nouvelle série, sortie en 2019, et qui fait déjà sensation avec des notes élevées des utilisateurs. Cette série qui nous emmène dans le plus ancien hôpital d’Amérique du Nord nous présente une intrigue différente et qui a rajeuni les séries médicales avec un style unique. Après une première saison réussie, New Amsterdam est devenue une série exclusive d’Amazon et n’est actuellement disponible que sur Amazon Prime Video.

Année: 2019 Saisons: 2 épisodes: 40 Durée approximative: 44 minutes.

Le bon docteur

Si on parle de séries qui ont changé la perception des séries médicales, Le bon docteur nous apporte la vie de Shaun Murphy, un jeune médecin atteint du syndrome de Savant qui doit faire face aux préjugés de la société et aux différentes situations médicales, montrant au monde ce dont il est capable. Shaun utilise ses dons médicaux extraordinaires pour convaincre ses collègues et sauver la vie de ses patients.

Année: 2018 Saisons: 3 épisodes: 61 Durée approximative: 43 minutes.

Mères, amour et vie

Cette production Mediaset en collaboration avec Prime Video nous présente de grandes actrices de la scène espagnole telles que Belén Rueda, Aida Folch et Carmen Ruiz. Les mères C’est une série médicale différente, une histoire de vie et d’émotion dans laquelle eux, mères et médecins, se battent pour élever leurs enfants et eux-mêmes. Ce ne sera pas une route facile: ils devront non seulement affronter la vie quotidienne de l’hôpital, mais aussi le monde professionnel, familial et sentimental; ils tomberont et voudront tout quitter; ils se lèveront et souriront au monde quand il ne restera presque plus de force.

Année: 2020 Saisons: 2 épisodes: 26 Durée approximative: 80 minutes.

Hôpital central

Et pour terminer cette collection de séries alternatives à Grey’s Anatomy, nous vous proposons l’adaptation la plus proche de la série réalisée dans notre propre pays. ** L’hôpital central ** est une série mythique dans la vie des Espagnols qui l’ont suivi de près pendant les nombreuses années où il a été actif. Maintenant sur Amazon Prime Video, vous pouvez voir 17 de ses 20 saisons.

Année: 2000, Saisons: 20 (17 sur Prime Video), Épisodes: 300, Durée approximative: 65 minutes.