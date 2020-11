Inscrivez-vous pour une vitesse maximale avec le produit phare de la firme chinoise.

Grâce à cette offre, vous avez la possibilité de profiter OnePlus 8T pour seulement 411 euros.

On parle de sa version globale, qui s’accompagne de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Sur AliExpress, ils célèbrent le Journée mondiale du shopping et vous n’aurez qu’à appliquer le coupon onzeonce30 pour profiter de la réduction.

Ne réfléchissez pas trop, l’offre ne sera disponible que jusqu’à demain.

Savoir plus: OnePlus 8T, test: une charge rapide très rapide et un grand écran avec 120Hz

Le smartphone OnePlus arrive avec un écran AMOLED de 6,55 pouces, une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

À l’intérieur, c’est l’une des puces les plus puissantes de l’année, la Qualcomm Snapdragon 865.

Vous pouvez lui demander le maximum. Il dispose également d’une batterie de 4 500 mAh Oui 4 caméras arrière.

Qualcomm Snapdragon 86 5 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne Écran Fluid AMOLED de 6,55 ″ Full HD + et 120 Hz 4 caméras arrière Batterie de 4500 mAh avec charge rapide à 65W Alert Slider, Bluetooth 5.0, WiFi 6, NFC