Cela fait quelques jours depuis l’arrivée d’iOS 14.2, la deuxième révision majeure d’iOS 14 et, de sa part, une liste d’actualité intéressante. L’un des aspects les plus remarquables ou, pour être plus exact, de ceux qui attirent le plus l’attention, sont 100 nouveaux emojis et huit nouveaux fonds d’écran. De plus, il ajoute également quelques améliorations aux fonctions du système d’exploitation, corrige un nombre important d’erreurs des versions précédentes du système d’exploitation, apporte la prise en charge de la fonction d’interphone du Home Pod.

Le problème est qu’en plus de ces nouvelles et améliorations, iOS 14.2 apporte également une surprise quelque peu désagréable, et cela affecte en particulier les utilisateurs d’appareils plus anciens, dans lesquels ils peuvent être mis à jour vers cette version du système d’exploitation. Et c’est que, comme on peut le voir sur les forums Apple, la durée de vie de la batterie a été considérablement réduite pour de nombreux utilisateurs après l’installation de la mise à jour.

Pour les utilisateurs d’anciens modèles d’iPhone pouvant être mis à jour vers iOS 14.2, la réduction de la durée de vie de la batterie n’est pas quelque chose de légèrement perceptible, mais plutôt un changement qui a généré un grand impact, au point que certains d’entre eux affirment que maintenant, ils sont obligés de recharger l’iPhone deux fois par jour, au lieu de le faire tous les soirs ou tous les deux jours, comme c’est généralement le cas dans la plupart des cas.

«Mon iPhone SE (2016) et mon iPhone 8 Plus fonctionnaient bien jusqu’à la mise à jour 14.2. Maintenant, la batterie complètement chargée tombe à 45% pendant la nuit et la charge diminue rapidement, même en lisant simplement mon e-mail. Cela ne peut pas se produire sur les deux iPhones, sauf s’il y a un problème avec la mise à jour iOS 14.2. Je n’ai jamais eu de problème de batterie avant la mise à jour 14.2. La santé de la batterie de mon SE et de mon 8 Plus est respectivement de 90% et 98%. Je n’utilise pas beaucoup mes téléphones, car j’utilise mon ordinateur portable pour la plupart de mes activités en ligne », explique l’un des utilisateurs concernés.

Ce sur quoi la plupart des personnes touchées sont d’accord, c’est que le plus gros changement est remarqué pendant la nuit, c’est-à-dire les heures pendant lesquelles l’iPhone n’est pas utilisé, une période pendant laquelle la consommation de la batterie devrait être minimale, mais qui, selon les utilisateurs qui ont mis à jour vers iOS 14.2, peut maintenant entraîner une dépense allant jusqu’à 50 % de la batterie, quelque chose de totalement incompréhensible et déplacé.

Pour confirmer davantage que ce n’est pas un problème avec les iPhones des personnes concernées, mais avec iOS 14.2, certains utilisateurs ont constaté que le problème est reproduit même avec le téléphone en mode avion, c’est-à-dire avec toutes les fonctions de connectivité désactivées et, par conséquent, dans un mode dans lequel la consommation devrait être inférieure.

Pour le moment Apple n’a donné aucune indication d’avoir identifié le problème et y travailler. Pensant mal, il me vient à l’esprit que cela pourrait être la réponse de ceux de Cupertino aux critiques et aux condamnations judiciaires pour avoir modifié, via iOS, les performances des appareils plus anciens. Je veux penser que non, que c’est juste un problème dans iOS 14.2 et que iOS 14.2.1 ou 14.2.2 le résoudra. Mais nous ne le saurons pas tant que l’entreprise n’aura pas dit quelque chose à ce sujet ou qu’elle ne le résoudra pas à travers les faits.