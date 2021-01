Avec ce PLC, nous aurons une couverture WiFi et câble dans toute la maison pour beaucoup moins d’argent.

Écrit par Carlos Rubio Mazas dans Offres

Avoir une bonne connexion à la maison est une nécessité aujourd’hui, surtout maintenant que la crise des coronavirus rend le fait d’être à la maison plus important que jamais, au point que même le télétravail devient essentiel ces derniers mois.

Acheter dans PCComponentes: Prolongateur de ligne d’alimentation WiFi Tenda PA6 AV1000

Cependant, malheureusement, il est possible que dans certains coins de nos maisons, nous ne disposions pas d’une excellente connexion Internet. Soit parce que le câble n’atteint pas, soit simplement parce que nous sommes trop loin du routeur. Il existe de nombreuses solutions à ce problème, comme le câblage de toute la maison bien que malheureusement cela ne soit souvent pas possible puisque soit nous vivons dans la maison des parents, soit nous vivons directement en location et que le propriétaire ne permet aucun travail.

Cependant, il existe une solution beaucoup plus simple et c’est acheter un répéteur Wi-Fi ou ce qui est le même un répéteur. De cette façon, peu importe où nous sommes à la maison ou au travail, car nous aurons toujours une connexion Wi-Fi.

Profitez de cette offre et ayez Internet partout dans votre maison

Ce prolongateur que nous vous proposons aujourd’hui est bien plus intéressant que d’autres produits similaires. Son installation est très simple puisqu’il suffit de l’insérer dans une prise et d’utiliser un ordinateur pour le configurer et le coupler avec notre réseau Wi-Fi. Le fait est que ce répéteur agit non seulement comme un répéteur Wi-Fi, mais aussi nous permet de nous connecter directement à internet par câble grâce à ses deux slots ethernet. Autrement dit, il s’agit d’un mélange entre un répéteur Wi-Fi et un API.

Mais attention car il s’agit de deux ports Ethernet Gigabit Avec quoi, grâce à cet appareil, nous pourrons atteindre une vitesse Internet élevée, 1000 mégabits par seconde de performance contre environ 100 de Fast Ethernet. En résumé, si nous avons de la fibre à haut débit chez nous, nous atteindrons une vitesse maximale.

Acheter dans PCComponentes: Prolongateur de ligne d’alimentation WiFi Tenda PA6 AV1000

Le meilleur de tous est son prix. Parce que nous pouvons trouver cet appareil dans PcComponentes avec une remise jusqu’à 32%. Son prix officiel est de 79,99 euros, donc si on l’achète tout de suite, seulement Cela nous coûtera 53,99 euros.

Comme nous l’avons déjà dit, l’installation du câblage à domicile est la meilleure option pour avoir la meilleure qualité Internet, mais ce n’est pas toujours possible. Donc, si nous avons des problèmes Internet à la maison et que nous voulons obtenir la meilleure qualité sans dépenser beaucoup d’argent et surtout sans faire aucun type de travail, un répéteur Wi-Fi comme celui-ci est notre meilleure option.