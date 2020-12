Si vous recherchez le meilleur téléphone à zoom sur le marché, c’est tout.

Écrit par Carlos Rubio Mazas

Lors de l’achat d’un smartphone, beaucoup se penchent sur le design, le processeur ou l’autonomie. Cependant, il y a un autre aspect clé lors du choix d’un modèle ou d’un autre et c’est sans aucun doute la section photographique.

Car avouons-le, presque personne ne quitte la maison avec une caméra sous le bras, mais tout le monde a un téléphone portable dans sa poche. Les smartphones sont devenus l’outil idéal pour prendre des photos n’importe où et à tout moment, devenant la meilleure alternative aux appareils photo compacts conventionnels.

Et quand il s’agit de parler de photographie mobile, DxOMark est une référence. Ce portail analyse en profondeur les caméras des différents mobiles du marché Et bien qu’il soit possible d’être en désaccord avec eux dans certaines situations, leur bon travail est à admirer.

Et si vous vous demandiez quel est le smartphone avec le meilleur zoom du marché, C’est ici.

C’est le smartphone avec le meilleur zoom du marché selon DxOMark

Le roi du zoom. C’est ce que DxOMark appelle l’édition commémorative Xiaomi Mi 10 Extreme ou comme nous le connaissons, le Xiaomi Mi 10 Ultra.

Avec un score de 101 points dans la catégorie zoom, il se place en première position sur les grands concurrents comme les derniers téléphones de Huawei, Samsung ou Apple.

«L’objectif ultra-grand angle de Xiaomi offre le champ de vision le plus large que nous ayons jamais vu, et le téléobjectif équivalent 120 mm offre également une plage de zoom plus large pour la prise de vue au téléobjectif.» – DxOMark

Le Xiaomi Mi 10 Ultra est le premier téléphone avec un zoom 120x et c’est que malgré de bonnes spécifications, le point fort de cet appareil est sa section photographique composé de quatre caméras verticales avec les capteurs suivants:

48 mégapixels principal Quad Bayer 1 / 1,32 pouces, équivalent 25 mm, ouverture f / 1,85 avec PDAF et stabilisation optique –OIS–Téléobjectif 12 mégapixels 1 Taille 1 / 2,56 pouces, équivalent 50 mm avec zoom optique 2x et ouverture f / 2 avec PDAF et OISTéléobjectif 2 Type périscope 48 mégapixels Taille 1/2 pouce, équivalent 120 mm avec zoom optique 5x et ouverture f / 4.1, avec PDAF et OIS20 MP ultra grand angle Taille 1 / 2,8 pouces, équivalent 12 mm avec ouverture f / 2,2 et PDAF

Vous pouvez acheter le Xiaomi Mi 10 Ultra sur AliExpress au prix d’un peu plus de 700 euros bien que si vous êtes intéressé, vous pouvez opter pour le modèle normal sur Amazon à un prix inférieur. Il peut également être le vôtre chez SunSky pour environ 725 euros ou chez Banggood pour un peu plus de 800 euros.

