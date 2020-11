Les Simpson en famille: présentation du spectacle

Les Simpson ont diffusé un premier épisode en 1987, ont eu leur première série en 1989, et un an plus tard, ils sont arrivés en Espagne. Rapidement la série originale de Matt Groening est devenu très populaire et avec lui sont venus les premiers produits de marque de la série.

Savoir plus: Voici comment seraient les Simpsons s’ils étaient des personnages Sonic

Depuis sa création, cette famille jaune a eu un grand nombre de produits. Cependant, le plus spécial et le plus difficile à trouver sera toujours le premier et le plus limité. Aujourd’hui, un utilisateur de Reddit a partagé une nouvelle acquisition, les baskets originales de la famille Simpson sorties en 1991:

Mes nouvelles chaussures préférées, originales de 1991. de r / TheSimpsons

Ces chaussures ont le design original de tous les personnages, on peut le voir dans la couleur de la chemise de Bart, le fils aîné de la famille. Ces baskets blanches, un modèle similaire à la traditionnelle Air Jordan, ils ont dessiné Bart avec son skateboard, et avec sa phrase clé dans la série.

Enfin, nous aimerions recommander une preuve de l’impact que les Simpsons ont sur la société, avec cette affiche publicitaire récente vue récemment.

Autres articles des Simpsons que vous aimerez