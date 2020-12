Les brevets font toujours allusion à de futures améliorations des smartphones. Ravi, ce serait le plus curieux.

Les écrans incurvés semblent être l’un de ceux des innovations apparues il y a des années et qui n’ont pas convaincu le public. Son attrait esthétique est indéniable, offrant une sensation d’écran infinie et un design soigné, mais en ce qui concerne la fonctionnalité, sa liste d’avantages est vide.

Eh bien, quand il semblait que nous avions déjà dépassé le stade du Galaxy Edge et supposé que les écrans incurvés étaient une belle mode passagère (comme des pantalons de pirate), Xiaomi nous surprend avec un brevet qui montre un smartphone avec un écran incurvé et des caméras pop-up. Quelqu’un donne-t-il plus?

Émuler le “grand” Xioami Mi Alpha

En 2019, nous avons connu le point culminant des écrans incurvés à la première personne avec le Xiaomi Mi MIX Alpha, un terminal aussi surprenant qu’inutile dans le monde réel, puisque l’entreprise ne l’a même pas produit en masse.

Cependant, Xiaomi semble avoir une dette avec les panneaux incurvés et qui sait si le moment aurait pu venir de le rembourser. Comme l’ont révélé nos confrères de LetsGoDigital, la firme chinoise s’est inscrite le 18 décembre un brevet montrant un smartphone avec un écran incurvé et une caméra pop-up qui rappelle particulièrement Mon projet MIX Alpha a échoué. L’enregistrement se compose de 16 croquis qui décomposent l’opération et les composants d’un Affichage à 360 °.

La grande différence entre les deux est que le nouveau design n’inclut pas de cadre vertical à l’arrière et oui, un module contextuel dans lequel un triple caméra avec double flash. En raison du nombre de lentilles et du fait que le dos est complètement vide, il pourrait une caméra réversible, bien que cela ne soit pas spécifié dans le registre.

Dans tous les cas et chaque fois qu’il s’agit de brevets, nous vous prévenons que ces modèles peuvent ne pas être commercialisés. Les brevets servent à garantir un design et une technologie exclusifs, même si au niveau de l’information, ils sont un symptôme pour en savoir un peu plus le travail et l’innovation des entreprises.

Souhaitez-vous voir un tel terminal dans les magasins? Nous vous lisons!