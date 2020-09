Le bureau à domicile et le travail à distance sont devenus la norme au milieu de l’urgence sanitaire à laquelle le monde entier est confronté et des plates-formes comme Zoom sont devenues une partie vitale des outils de travail de millions d’employés à travers le monde. planète.

Les chiffres autour de ce type de services sont clairs et nécessaires pour nous donner une idée de la croissance de la demande et de l’activité autour de ces services.

Pour nous donner une idée de ce qui a été gagné, il suffit de reconnaître les résultats d’une analyse récente d’App Annie, qui indique que les utilisateurs ont dépensé plus de 23 milliards de dollars de téléchargements d’applications au cours du premier trimestre de l’année, où les marchés les plus actifs sont ceux qui ont précisément vécu ou traversent des situations de confinement massif: les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud.

Dans ce jeu, les applications telles que Zoom ont enregistré une croissance particulière en raison du besoin des gens de maintenir la communication avec leurs proches ainsi qu’avec les employés distants.

Les chiffres ne mentent pas. Selon les données fournies par Statista, les applications les plus utilisées pour passer des appels vidéo au milieu de ce processus de confinement ont été Zoom (+4076%), Google Hangout (+2501%), Skype Video (+812%), Vidéo WhatsApp (+441%), FaceTime (+231%), Appels Facebook (+231%) et Google Duo (+227%).

L’activité associée à ce type de plateforme n’a cessé de croître et le cas le plus évident était peut-être lié à Zoom.

Il suffit de revoir les chiffres correspondant au deuxième trimestre fiscal de l’année, dans lequel Zoom a assuré qu’il comptait en moyenne 148,4 millions d’utilisateurs actifs par mois, soit 4 700% de plus que l’année dernière.

Bien qu’il soit déjà averti depuis des mois de la croissance exponentielle et accélérée de la plateforme, il est toujours frappant qu’elle ait déclaré des revenus pour 663,5 millions de dollars, qui représentait une croissance de 355 pour cent par rapport à l’année dernière.

Ces chiffres dépassent même ce qui avait été rapporté le trimestre précédent, alors qu’il augmentait de 169 pour cent en atteignant le 328 millions de dollars; un comportement largement dérivé de la crise du COVID-19.

Il est plus intéressant de reconnaître que 81% de ces revenus proviennent de l’ajout de nouveaux utilisateurs à son service.

Ces chiffres, au-delà de la mise en contexte du métier qui a accompagné la pandémie, mettent également en évidence les nouvelles dynamiques qui sont vécues et se poursuivront dans le monde du travail, où le travail à distance apparaît comme la voie obligatoire.

À tout le moins, un nouveau rapport publié par LinkedIn indique que les recherches d’emploi dans le monde impliquant du travail à distance ont augmenté de 60% dans le monde depuis mars.

Dans le cas particulier du marché mexicain, on s’attend à ce que les vues des offres d’emploi qui font la promotion du bureau à domicile soient 3,72 fois plus élevé maintenant, par rapport à mars, et les candidatures pour ces postes sont en hausse de 287%.

Le mouvement des entreprises a été orienté dans le même sens. Selon les constatations du réseau professionnel, les offres d’emploi qui offrent un emploi à distance sont 2,89 fois plus élevé, ce qui représente une augmentation de 189% par rapport à mars.

Cette tendance va au-delà du suivi des mesures d’endiguement qui ont accompagné la pandémie. Les entreprises et les employés ont trouvé de nombreux avantages dans cette forme de travail, allant de la réduction des coûts à rendre le travail beaucoup plus productif.

S’il est vrai que les avantages peuvent ne pas être les mêmes pour tout le monde, la seule chose qui est claire est que les employés sont obligés de s’adapter aux nouvelles règles et de négliger des aspects aussi basiques que d’utiliser le nom complet à chaque réunion à distance ou de partir. les microphones et les caméras fermés au moment de la connexion ne parlent que de l’incapacité de s’adapter à la nouvelle normalité.

Avec la normalisation du télétravail, il n’est pas valable de se réfugier dans la prémisse «c’est nouveau pour moi». Les vidéoconférences, de la même manière que cela se passe dans les processus d’interaction en personne, ont des protocoles qui doivent être pris en compte et auxquels il faut assister. L’image personnelle et professionnelle est impliquée et peu importe l’âge ou le poste que vous occupez.

Des outils comme Zoom resteront des ressources quotidiennes même si le monde du bureau se normalise.

Ne pas maîtriser Zoom reviendra à ignorer les capacités d’une feuille Word ou Excel. En d’autres termes, ceux qui éprouvent des difficultés à s’adapter à ces outils deviendront simplement obsolètes dans la vie professionnelle qui attend la nouvelle normalité.