Pokemon Go ne prendra plus en charge les appareils Android 5, iOS 10 ou iOS 11, ainsi que les iPhone 5s et iPhone 6, après le déploiement de la mise à jour 0.189 en octobre.

L’application a été lancée pour la première fois en 2016 et Niantic dit qu’elle ne souhaite pas que la prise en charge des appareils plus anciens «freine le développement et la mise en œuvre de fonctionnalités».

Si vous avez un appareil affecté, vous devrez passer à un nouveau smartphone si vous souhaitez continuer à jouer à Pokemon Go.

Pokemon Go a maintenant quatre ans, et bien que ce ne soit peut-être pas le phénomène qu’il était autrefois – en particulier à une époque où le fait de sortir est devenu dangereux – des milliers de personnes se connectent chaque jour pour attraper de nouveaux Pokémon, se battre dans les gymnases et effectuer des tâches de recherche. Le développeur du jeu, Niantic, a en fait légèrement recalibré son jeu pour le rendre plus facile à jouer sans quitter le confort et la sécurité de votre maison, mais à partir du mois prochain, les joueurs de Pokemon Go avec des appareils plus anciens perdront complètement l’accès au jeu.

«Dans une prochaine mise à jour de Pokémon GO en octobre, nous mettrons fin à la prise en charge d’Android 5, iOS 10 et iOS 11, ainsi que des appareils iPhone 5s et iPhone 6», a annoncé l’équipe. «Seuls les formateurs équipés d’appareils fonctionnant sous Android 5, iOS 10 ou iOS 11, ainsi que les formateurs équipés d’appareils iPhone 5s ou iPhone 6, seront concernés par ce changement. Les formateurs dont les appareils ou les systèmes d’exploitation ne sont pas spécifiquement répertoriés ici ne seront pas affectés et n’auront aucune action à effectuer. «

L’article de blog poursuit en notant que toute personne possédant un appareil affecté ne pourra pas accéder au jeu ou à l’un de ses PokeCoins ou des objets qu’elle a accumulés sur ses comptes lorsque la mise à jour de la version 0.189 sera déployée à la mi-octobre. Si vous souhaitez continuer à jouer, votre seul choix est de vous procurer un nouvel appareil. Assurez-vous simplement de garder une trace des informations de votre compte afin de pouvoir vous reconnecter lorsque vous téléchargez le jeu sur votre téléphone mis à niveau.

Enfin, l’équipe dit également que si vous êtes en quelque sorte en mesure de faire fonctionner le jeu sur un appareil non pris en charge après la mise en ligne de la mise à jour, ils ne fourniront plus de support technique pour les problèmes que vous rencontrez.

Les nouveaux téléphones sont considérablement plus puissants que ce qui était disponible en 2016, et Niantic est prêt à passer à autre chose. «Les iPhone 5S et 6 n’ont que 1 Go de RAM, et nous ne voulons pas retarder le développement et la mise en œuvre de fonctionnalités pour la grande majorité des joueurs qui ont des téléphones plus robustes», a expliqué Niantic à The Verge.

Ayant récemment tenté de jouer à Pokemon Go sur un appareil Android plus ancien (en raison du fait que le jeu est actuellement injouable sur la version bêta d’iOS 14 d’Apple), il est clair que l’exécution du jeu sur un appareil plus ancien est déjà problématique, et comme plus de fonctionnalités et de graphiques des améliorations sont ajoutées, l’expérience continuera de se dégrader. Niantic dit que cela n’aura un impact que sur «un très petit pourcentage» de joueurs, mais au moins ils ont été avertis.